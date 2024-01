Lvi Praha zahájí s Las Palmas boj o čtvrtfinále volejbalové Ligy mistrů

Lvi stejně jako Las Palmas obsadili druhou příčku ve skupině. Čeští mistři tak hned ve své premiérové sezoně v elitní soutěži postoupili do play off, kam se dostali jako první tuzemský klub v novém formátu a navázali na úspěch Ostravy z roku 2007.

„Zahrát si podobné zápasy je pro nás čest. Tím, že jsem starší v týmu, tak si to uvědomuji ještě o něco více a vím, že se to nepovede každý den. Už nyní jsme dosáhli velkého úspěchu,“ uvedl nahrávač Lvů Janouch.

Pražané se nechtějí zastavit. Také Las Palmas skončilo ve skupině druhé. S Českými Budějovicemi doma vyhrálo 3:1 a na jihu Čech pak na závěr skupiny prohrálo 2:3, ale to už nemohlo na jeho postupu nic změnit.

Hru týmu z Kanárských ostrovů diriguje španělský nahrávač Miguel de Amo, který odehrál čtyři sezony v Českých Budějovicích. „Čeká nás soupeř, který hrál v základní skupině stejně jako my výborně. Doma porazil dokonce polské Jastrzebski, což je známka nejvyšší kvality. Půjde o souboj dvou černých koní play off. Šance vidím padesát na padesát. Už neřešíme, kdo stojí na druhé straně sítě. V Las Palmas chceme vyhrát,“ prohlásil odhodlaně Janouch.

Podobně to vidí trenér Barrial. „Soupeř bude velmi silný. Když už se dostanete mezi posledních jedenáct týmů Evropy, nemůžete čekat nic jiného. Jejich tým velice dobře útočí, mají výborné hráče, ale i my známe svou sílu a věříme si. Šance na postup jsou padesát na padesát a do Las Palmas jedeme vyhrát. My jezdíme všude vyhrávat, což se doteď potvrdilo,“ řekl. Lvi vévodí domácí extralize. Naposledy v soutěžním zápase prohráli 21. prosince, kdy doma nestačili v Lize mistrů na favorizovanou italskou Civitanovu.

O zbývající volná místa ve čtvrtfinále bojují tři dvojice. Lepší z každé z nich doplní pětici vítězů skupin, kteří postoupili do čtvrtfinále přímo. Na vítěze duelu mezi Lvy a Las Palmas čeká Ziraat Bank Ankara.

Zápas v Las Palmas se hraje v úterý od 19:30. Odveta v Praze je naplánovaná na středu 7. února.