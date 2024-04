Obhájci Lvi Praha jsou ve finále extraligy volejbalistů, znovu porazili Příbram

V prvních dvou setech favorizovaní Lvi dominovali, povolili v nich Středočechům jen 17 a 16 bodů. Ve třetí sadě ale Příbram srovnala krok a v koncovce vyhrála 25:23.

„Po dvou relativně kontrolovaných setech přišlo takové polevení.Chtěli jsme to v mých očích strašně uspěchat,“ řekl v nahrávce pro média domácí nahrávač Jakub Janouch. Podobně to viděl kapitán Příbrami Daniel Rosenbaum. „Neodehráli jsme ten zápas vůbec dobře. Jediný důvod, proč jsme vyhráli třetí set, bylo, že domácí hodně polevili. Asi jim odpadla koncentrace, my jsme hráli pořád stejně,“ uvedl nahrávač hostů.

Ve čtvrté sadě Příbram vedla 16:9, ale Lvi po příchodu druhého nahrávače Stefana Thiela a Kubánce Luise Estrady srovnali na 20:20 a nakonec zvítězili 25:22. „Předvedli jsme neskutečný obrat, oba střídající nám strašně pomohli. Ukázali jsme obrovskou týmovost. Je to strašně cenné vítězství v tom posledním setu,“ ocenil Janouch.

Lvi jsou v boji o titul potřetí za sebou. „Je to paráda, něco neuvěřitelného. Máme hodně času se připravit na finále. Je dobře, že jsme to ukončili dneska. Kdyby se to táhlo, tak nám to sebere hrozně moc psychických i fyzických sil,“ řekl Janouch.

O druhém finalistovi se rozhoduje mezi Českými Budějovicemi a Kladnem. Jihočeši vedou 2:0 na zápasy, takže je blízko repríza loňského finále.