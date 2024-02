Lvi Praha porazili Las Palmas, o čtvrtfinále Ligy mistrů přišli ve zlatém setu

Lvi po porážce 0:3 na Kanárských ostrovech vstoupili do odvety odvážně. Dařilo se jim na podání, zatímco hosté v úvodní sadě zkazili sedm servisů. Bojovný týmový výkon podpořený zejména smečařem Danielem Čechem přinesl vedení.

Ve druhé sadě řádil kubánský smečař Luis Estrada. V body proměnil prakticky všechny nahrávky a zejména díky němu si Lvi vypracovali pětibodový náskok. O ten přišli, když na 18:18 vyrovnalo Las Palmas při servisu italského ranaře Paola Zoncy. Koncovka ale znovu patřila k radosti zaplněné UNYP Areny domácím v čele se smečaři Čechem a Estradou. Druhý jmenovaný byl se 23 body nejproduktivnějším hráčem Pražanů.

Ve třetí sadě přišel první herní výpadek českého mistra. Zkazili spoustu servisů a vytratil se útok, i když se do hry postupně dostával univerzál Casey Schouten. Las Palmas celý set vedlo, domácí jen v závěru snížili na tříbodový rozdíl.

Čtvrtý set museli čeští šampioni vyhrát, aby se udrželi ve hře o postup. Vstoupili do něj výborně, když Schouten servisem přispěl k vedení 5:1. Hosté se sice několikrát přiblížili, ale Lvi potvrdili tříbodovou výhru a vynutili si rozhodující set.

Ten ale vzal od začátku do rukou hostující smečař Nicolas Bruno, jenž byl v úvodu nezastavitelný a zapsal několik ze svých celkových 21 bodů. „Před tím, co Bruno předvádí, klobouk dolů. S jeho parametry, co má, je to neskutečný smečař,“ uznal v nahrávce pro média kapitán Jakub Janouch. Argentinec Bruno měří 188 centimetrů, což je na současné špičkové smečaře podprůměr.

Strany se ve zlatém setu měnily za stavu 3:8 z pohledu domácích. Nebezpečný Zonca jim sice dal přešlapem při podání v koncovce naději, ale ta se rozplynula po zkažených servisech Schoutena a blokaře Fynniana McCarthyho. „Zlatý set takový je, je to o deseti minutách. A oni v těch minutách byli lepší než my,“ řekl trenér Lvů Juan Manuel Barrial.

Své svěřence ocenil. „Myslím, že jsme hráli úžasný zápas, jsem na kluky opravdu hrdý. Bojovali jako lvi. Odehráli jsme úžasnou Ligy mistrů,“ řekl. Lvi postoupili do vyřazovacích bojů v LM jako první český mužský klub od zavedení současného formátu. Před tím hrála play off Ostrava v roce 2007.

Hráči Las Palmas, kteří v základní skupině vyřadili Jihostroj České Budějovice, se utkají ve čtvrtfinále s tureckým klubem Ziraat Bank Ankara.

Volejbalová Liga mistrů Osmifinále – odvetný zápas Lvi Praha - Guaguas Las Palmas 3:1 (21, 21, -22, 22), zlatý set 8:15

Rozhodčí: Valentar (Slovin.), Geldofová (Niz.). Čas: 143 min. Diváci: 2150. První zápas 0:3, postoupilo Las Palmas. Sestava a body Lvů Praha: Čech 19, McCarthy 14, Schouten 18, Estrada 23, Crer 8, Janouch, libero Moník/Tláskal - Kollátor 1, Vodička, Thiel. Trenér: Barrial. Nejvíce bodů Las Palmas: Bruno 21, Zonca 17, Souza 14, Vigrass 12.