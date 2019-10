Liberec s kapitánem Štokrem začne sezonu doma s Ústím

Z libereckého kádru odešli ofenzivní hráči Aleš Správka, který ve čtyřiceti letech ukončil v roli kapitána týmu kariéru, a Slovinec Andrej Grut. Nahradili je zahraniční smečaři: Slovák Marek Mikula z Odoleny Vody a zkušený Izraelec Alexandr Šafranovič, jenž naposledy působil v řeckém klubu PAOK Soluň.

„Chtěli jsme, aby ty změny v kádru byly co nejmenší, což se nám povedlo. Když je spolu mančaft delší dobu, tak ví, jak spolu fungovat. Myslím, že by to měla být naše výhoda,“ tvrdí trenér Michal Nekola, který v Dukle startuje už svoji jedenáctou sezonu v řadě.

Kromě dvou posil jsou v libereckém týmu nadále nahrávači Biernat a Srb, univerzálové Štokr a Indra, smečaři Šulista a Pietruczuk, blokaři Veselý, Leikep a Holubec a libera Kopáček a reprezentant Kunc.

„Celý kádr máme kvalitní a vyrovnaný, což je potřeba, protože budeme zase hrát tři soutěže včetně Poháru CEV, a to se nedá zvládnout v šesti osmi lidech. A opět sázíme i na mladé hráče jako jsou Srb, Indra nebo Kunc,“ naznačil Michal Nekola, podle něhož bude o titul opět usilovat silná čtyřka jako v minulé sezoně. Tedy Liberec, mistrovské České Budějovice, Karlovarsko a Kladno. „Naše ambice jsou zase ty nejvyšší.“

Nekola se do přípravy svého celku zapojil až před deseti dny, protože celé léto vedl jako hlavní trenér český reprezentační tým, který skončil na nedávném evropském šampionátu v osmifinále. Liberecký tým připravoval asistent Vladan Merta „Jsme na začátku, je to zatím takové syrové, top forma ještě není, ale to není na začátku nikdy. Půjde o to tým naladit na stejnou vlnu, aby forma vygradovala na konci play off,“ přeje si Nekola.

Prvním testem bude dnešní domácí souboj s Ústím nad Labem, v němž bude Dukla vysokým favoritem. „Je to tradiční derby. Ústí oproti nám výrazně obměnilo kádr, je tam teď dost cizinců, takže kvalitu mají. V lize nám nikdo nedá nic zadarmo, musíme se hlavně koncentrovat na naši hru,“ velí Nekola s tím, že potíže s ramenem má nový smečař Mikula, ostatní jsou zdraví.

Po odchodu Správky bude novým kapitánem Dukly zkušený Jan Štokr, nejlepší český volejbalista posledních let. Od svých spoluhráčů získal v hlasování sedm hlasů z celkových třinácti. S kapitánskou rolí se poprvé seznámil jako dvacetiletý v juniorském národním týmu. „Teď v Dukle je to pro mě nová výzva, ale tady se jedná spíš o takovou lepší službu, abych usměrnil ty ostatní, prostě jim budu tak trošku suplovat maminku,“ řekl s úsměvem pro klubový web 36letý Jan Štokr.