Volejbalisty Liberce posílí izraelský smečař Šafranovič

Už v roce 2005 získal s Friedrichshafenem německý titul, o šest let později vybojoval zlato i v Černé Hoře, velké klubové úspěchy slavil také s francouzskými kluby a naposledy hrál v řeckém týmu PAOK Soluň, s níž skončil v minulé sezoně v lize stříbrný, ale vyhrál tamní pohár.

Od nového ročníku bude velezkušený izraelský smečař s ukrajinskými kořeny Alexander Šafranovič bojovat v dresu českého vicemistra Dukly Liberec.

„Už když jsme hledali smečaře před dvěma lety místo Kriška, tak byl Šafranovič jedním z našich vytipovaných hráčů. Měli jsme na něj výborné reference, ale on tehdy dal ještě přednost Řecku. Byli jsme s ním ale dál v kontaktu a teď jsme si po odchodu Slovince Gruta plácli. Myslím, že bude pro náš tým velkou posilou,“ pochvaloval si Pavel Šimoníček, ředitel libereckého volejbalového klubu.

Šestatřicetiletý Alexandr Šafranovič se narodil v bývalém Sovětském svazu v ukrajinských Prylukách, v roce 1995 ale odešel s rodiči do Izraele a získal tamní občanství. Na aktuální angažmá v České republice měla výrazný vliv i skutečnost, že jeho manželka je Češka a žijí v Rožnově pod Radhoštěm.

„Naše dcera začne chodit do školy, tak jsme se rozhodli, že budeme žít v Česku a přestěhujeme se do Liberce,“ vysvětlil 194 centimetrů vysoký smečař Alexander Šafranovič.

Podíl na jeho příchodu pod Ještěd má také liberecký blokař Aleš Holubec. „S Alešem se dobře známe, hráli jsem spolu před lety ve Francii v Nantes, už před těmi dvěma lety mě do Dukly lákal a teď už to vyšlo,“ popsal Šafranovič. „O libereckém klubu od něho vím skoro všechno, že je to jeden z dlouhodobě nejlepších českých klubů, že v minulé sezoně získal stříbro a že jsou tady ty nejvyšší ambice. Proto se na angažmá v Dukle moc těším,“ uvedla izraelská liberecká posila.

Alexander Šafranovič se začne s volejbalisty Dukly Liberec připravovat na novou sezonu začátkem srpna, stal se druhou smečařskou posilou. Tou první je Slovák Marek Mikula z Odoleny Vody, jenž nahradí dlouholetého kapitána týmu Aleše Správku, který ve čtyřiceti letech ukončil kariéru.