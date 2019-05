Změny ve volejbalovém Liberci: Správku střídá Mikula, končí Grut

Volejbalisty liberecké Dukly nyní čeká do konce června regenerace a doplňkové sporty a po dovolené začnou s přípravou na novou sezonu začátkem srpna.

Bude u toho ale opět chybět trenér Michal Nekola, jenž bude mít povinnosti v roli hlavního kouče české reprezentace mužů. V Dukle tak bude mít většinu letní přípravy na starosti jeho asistent Vladan Merta.

Pokud jde o změny v kádru, jisté je pouze to, že dlouhou a úspěšnou kariéru ukončil smečař a čerstvě čtyřicetiletý kapitán týmu Aleš Správka, a že pod Ještědem už nebude pokračovat zkušený slovinský smečař Andrej Grut.

„Když jsme měli na začátku minulé sezony problém na smeči, tak jsme s ním uzavřeli čtyřměsíční smlouvu, která vypršela,“ uvedl Pavel Šimoníček, ředitel libereckého klubu.

Stříbrný kádr volejbalistů Dukly z uplynulé sezony tak zůstane pro tu příští takřka neměnný. Novým jménem je zatím jen slovenský smečař z Odoleny Vody Marek Mikula.

„Toho jsme sledovali už dlouhodobě a měli jsme ho vyhlídnutého. Ve čtvrtfinále play off proti nám hrál výborně a věřím, že vhodně doplní dvojici Šulista, Pietruczuk. Měl by nám jako další úderný hráč zapadnout do koncepce. Teď už hledáme jen čtvrtého přihrávajícího smečaře. To je jediný post, který nemáme plně pokrytý,“ uvedl Šimoníček.

Všechny další opory týmu v čele se Štokrem, Veselým, Leikepem, Biernatem či liberem Kopáčkem v Liberci zůstávají, protože mají dlouhodobé smlouvy.

„Pokud jde ale třeba o loňské posily Biernata nebo Pietruczuka, tak jsme doufali, že budou pro tým větším přínosem. Do nové sezony by už ale měli být s týmem sehranější. Také chceme ještě víc zapojovat do hry naše mladé hráče univerzála Indru, nahrávače Srba a libera Kunce,“ plánuje Pavel Šimoníček. „A také nás čeká volba nového kapitána týmu místo Správky.“