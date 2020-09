Liberecké volejbalistky mají zase vyšší ambice, posílí je ruská smečařka

10:37

Volejbalistky Dukly Liberec vyhlížejí start nové sezony extraligy, která pro ně bude v historii klubu teprve čtvrtou v řadě. V předminulém ročníku vybojovaly bronzové medaile, ale v tom uplynulém se jim i kvůli rozsáhlým absencím v týmu moc nedařilo a do play off předčasně ukončené sezony by po základní části vstupovaly až z šesté pozice. Letos ale mají Liberečanky, jejichž kádr se výrazně obměnil a posílí ho i ruská smečařka Jemelinová, zase vyšší ambice.