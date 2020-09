I s Duklou chci hrát o nejvyšší příčky, říká volejbalistka Trnková

„Už zhruba od dubna bylo jasné, že v Olomouci nezůstanu a Dukla Liberec přišla s nabídkou, která se mi zamlouvala. Zatím bych nerada vyhlašovala nějaké přesné cíle, ale chci i s Duklou hrát o nejvyšší příčky,“ plánuje 24letá blokařka Veronika Trnková, která začala s volejbalem v Olympu Praha, kde naskočila do extraligy a v sezoně 2015/16 si už v devatenácti letech zkusila i německou bundesligu v týmu Suhlu.

Jak jste trávila od března měsíce nucené pauzy kvůli koronaviru?

Bylo to období úplně bez volejbalu, tak jsem se snažila individuálně udržovat, jak to šlo a věnovala jsem se hlavně kondici. K volejbalu jsem se zase dostala až na začátku června na reprezentačním srazu.

V té době ještě nebylo oficiální, v jakém klubu budete v nové sezoně hrát...

...původně jsem chtěla odejít do zahraničí, ale kvůli koronaviru se všechno zkomplikovalo. Nějaké nabídky se objevily, ale nebyly pro mě moc zajímavé, tak jsem se rozhodla v téhle době zůstat v domácí extralize, abych měla nějakou jistotu.

Jak se zrodil váš příchod z Olomouce do Liberce?

Už zhruba od dubna bylo jasné, že v Olomouci nezůstanu a Dukla Liberec přišla s nabídkou, která se mi zamlouvala. Byla v podstatě jediná a hlavně konkrétní, byla to volba číslo jedna a v červenci jsem se stala hráčkou Liberce.

Rozhodlo třeba i to, že se s řadou libereckých hráček znáte z národního týmu?

Určitě je příjemné, že nejdu úplně do neznáma a se spoustou holek jsem hrála. Třeba se Simčou Kopeckou a Verčou Dostálovou jsem odehrála někdy od patnácti let hodně roků i na Olympu.

V minulých letech jste byla v extralize zvyklá hrát jen o tituly, jaké jsou ambice s Duklou?

Zatím bych nerada vyhlašovala nějaké přesné cíle, protože sezona bude asi hodně dlouhá a složitá a teď ani pořádně nikdo neví, jak se to bude všechno v souvislosti s opatřeními kvůli koronaviru vyvíjet. Všichni doufáme, že se to odehraje standardně, i když bohužel nejsem úplně optimistická. Čeká nás určitě nejistá sezona. Každopádně i s Duklou chci hrát o nejvyšší příčky a o medaile, ale bude to strašně těžké.

Proč hlavně?

Ostatní týmy jako Šelmy Brno, Olomouc nebo Olymp Praha mají velice široké kádry a můžou si v případě absencí hodně pomoct, zatímco my na tom z tohoto pohledu až tak dobře nejsme. To by nás třeba mohlo v případě nějakých zranění brzdit, z toho mám největší strach. Doufám ale, že jich bude co nejméně a budeme se od začátku pohybovat v té horní půlce tabulky. Na to bychom měly za normálních okolností určitě mít. Rozhodně bude extraliga strašně vyrovnaná, už tady není tak dominantní tým, jakým byl v předchozích letech Prostějov. To už naznačil minulý nedohraný ročník, takže pokud půjde o dramatičnost soutěže, myslím, že diváci se mají na co těšit.

Extraliga by měla začít za dva týdny, vy máte za sebou přípravný turnaj v Praze, kde jste hrály s elitními celky minulé základní části Šelmami Brno a Olympem. Co vám naznačil?

S oběma týmy jsme hrály dvakrát na tři hrané sety a všechny čtyři zápasy jsme vyhrály. Ale je třeba říct, že jsme tam byly asi v devíti hráčkách, některé mladší holky měly nějaké jiné povinnosti, takže jsme vlastně všechno odehrály asi v tom nejsilnějším možném složení, zatímco Šelmy i Olymp to hodně prostřídávaly a hrály spíš v kombinovaných sestavách. Takže to asi není úplně objektivní měřítko výkonnosti, ale je samozřejmě pro nás příjemné si říct, že jsme porazily Šelmy a Olymp dvakrát po sobě.