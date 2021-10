Proti Liberci jsme to urvali bojovností a touhou, řekl kapitán Karlovarska

Karlovarsko a Liberec se během dvou týdnů utkaly už podruhé. V zářijovém utkání Superpoháru v Liberci zvítězili západočeští svěřenci trenéra Jiřího Nováka rovněž ve čtyřech setech.

„Znovu stejný výsledek jako v Superpoháru. Je vidět, že máme deset nových hráčů v Dukle a že si to ještě chvilku bude sedat,“ vzpomněl i předchozí zápas kapitán Liberce Jakub Veselý.

Hosté se sice dokázali opřít do podání, na karlovarskou polovinu dvorce poslali devět es, zato obrana na síti jim příliš nepracovala. Ani Karlovarsku všechno nefungovalo. „ První set super, pak zase těžké. Ujede nám pár minut v zápase a stojí nás to set. Pak přijde nervozita, pereme se s tím. Je to podobné jako v Liberci, ale urvali jsme to bojovností a touhou. Pokud takto budeme hrát, tak prostě volejbal přijde a bude to jen lepší,“ míní karlovarský kapitán Daniel Pfeffer.

V domácím celku si čtrnáct bodů připsal reprezentační smečař Lukáš Vašina, nejlepší hráč minulé sezony Patrik Indra bodoval na postu univerzála dvanáctkrát.

„Pro nás skvělé vítězství, gratuluji klukům. I když jsme se opět v jednom setu nevyhnuli pasáži, která nás potom dostane výkonnostně trochu níž. Myslím si, že pak jsme za vítězstvím šli a výhra je bonbonek pro hráče,“ uvedl karlovarský trenér Jiří Novák.

Liberec mohl pomýšlet na body v úvodu utkání, potom se o myšlenku sám připravil.

„Bojovali jsme tři sety. Škoda koncovky třetího, kdy jsme měli šanci. Tam jsme měli tři situace, které jsme mohli řešit lépe a tam si myslím, že se to rozhodlo. Čtvrtý set už domácí hráli v euforii,“ přiznal liberecký kouč Michal Nekola.

Na svém startu je stále extraliga, domácí vrchol. Ambice Karlovarska odpovídají dosavadním úspěchům a kvalitě kádru.

„Obhajujeme mistrovský titul čili musíme mít vysoké ambice. U nás se to nemění nikdy, máme vysoké ambice, ale respektujeme sílu soupeřů. A víme, že každý chvilku tahá pilku,“ přiznává předseda klubu Jakub Novotný.

Navíc hned na začátku října začíná kvalifikace na Ligu mistrů s mistrem Rumunska, což taky bude velmi těžké.

„Zde chceme udělat vše proto, abychom se probojovali třemi koly do základní části. Systém je krutý, loni jsme byli v základní skupině, letos už musíme hrát kvalifikaci,“ připomíná Novotný.