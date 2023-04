Karlovarsko odvrátilo brzké vyřazení, Lvy ve třetím semifinále porazilo 3:0

Karlovarsko mělo většinu průběhu utkání pod kontrolou a výhrou 25:20, 25:21 a 25:21 oplatilo soupeři předchozí porážku 0:3 z Prahy. První duel Lvi vyhráli 3:2 na sety. „Byli dnes agresivnější než my, hráli od začátku na vítězství. Když nehrajete na sto procent proti takovému týmu, jako jsou oni, stane se to, co se stalo dnes,“ řekl České televizi trenér poraženého celku Juan Manuel Barrial.

Vítězové se mohli opřít v ofenzivě o výkon Lukasze Wieseho a Patrika Lamanece, kteří se postarali dohromady o 32 bodů. „Rozhodl jsem se tam dát co nejvíc hráčů z minulého roku, kteří si prošli tím play off. Dnes to vyšlo, ale ještě to úplně nic moc neznamená,“ uvedl trenér Karlovarska Jiří Novák.

„Asi to nebyl pěkný kreativní volejbal, ale teď hrajeme na vítězství v zápasu a ne na body. Je jedno, jestli to bude 3:0, 3:1, 3:2. Musíme být i nadále maximálně zkoncentrovaní a začít jako dnes,“ doplnil polský smečař Wiese, vyhlášený nejlepším hráčem zápasu.