Takhle se brání pes zahnaný do kouta, těší výhra kapitána Karlovarska

„Takhle se brání pes zahnaný do kouta,“ radoval se po vítězném utkání Daniel Pfeffer, libero a zároveň kapitán Karlovarska. Vicemistři Lvi budou mít druhou možnost ukončit reprízu loňského finále v pátek v Praze. „Klíč máme, tak to musíme zkusit znovu,“ burcuje teď svůj tým Pfeffer.

Vítězové se mohli opřít v ofenzivě o výkon Lukasze Wieseho a Patrika Lamanece, kteří se postarali dohromady o 32 bodů.

„Asi to nebyl pěkný kreativní volejbal, ale teď hrajeme na vítězství v zápasu, a ne na body. Je jedno, jestli to bude 3:0, 3:1, 3:2. Musíme být i nadále maximálně zkoncentrovaní a začít jako v posledním utkání,“ doplnil polský smečař Wiese, vyhlášený nejlepším hráčem zápasu. Jeho výkon ocenil také kapitán pražského celku Jakub Janouch. „První dva sety byl rozdílovým hráčem, ve třetím se přidali ostatní. Jednoduše nás přehráli ve všech činnostech.“

Trenér úřadujících mistrů Jiří Novák se do utkání rozhodl nasadit co možná nejvíc hráčů se zkušenostmi z play off minulého extraligového ročníku. „Sázka na čtyři kluky do základu nám teď vyšla, ale ještě to úplně nic moc neznamená,“ varuje před odvetou trenér Karlovarska, byť po úterním utkání samozřejmě neskrýval svou spokojenost.

„Vydrželi jsme celý zápas hrát agresivně. Když se nám něco nepovedlo, tak jsme na to nemysleli a hráli jsme dál. Chci taky moc poděkovat divákům, kteří nás tlačili v těžkých chvílích a v podstatě nás nenechali spadnout dolů. To vítězství patří jim,“ vzkázal Novák karlovarským fanouškům přes server volejbalové federace.

Karlovarsko mělo většinu průběhu úterního utkání konečně pod kontrolou a výhrou 25:20, 25:21 a 25:21 oplatilo soupeři předchozí porážku 0:3 z Prahy. První duel Lvi vyhráli 3:2 na sety.

„Naše hra byla jednostranná, nebyli jsme na tom stejně jako minulý týden. Přijeli jsme to jen zkusit. Soupeř byl agresivnější než my, hrál od začátku na vítězství, a když proti sobě máte tak silný tým, do hry se musíte lépe vcítit. A to se nám nepovedlo,“ okomentoval poslední odehraný duel semifinálové série trenér poraženého celku Juan Manuel Barrial.