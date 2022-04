Víc vnitřního klidu, velí kouč Novák. Karlovarsko hraje o rozhodující výhru

Zároveň vylepšuje historickou bilanci s tímto soupeřem v play off. Navíc letos to byl už šestý vzájemný zápas, prvních pět vyhrály Vary 3:1, nyní 3:0.

„Byl to těžký zápas, stejně jako ten první. Ale my s tím počítali, že to bude v každém setu tak náročné a to bylo v náš prospěch,“ přiznal karlovarský nahrávač Martin Kočka. Vary tak potvrdily roli favorita, ale jednoduché to nebylo, výsledek poněkud mate.

„Hráli jsme s nimi letos šestý zápas, pět jich skončilo 3:1 a vždy to bylo jen tak tak v koncovkách. Teď i když to skončilo 3:0, tak to rozhodně lehké utkání nebylo,“ míní Kočka.

Rozhodující byla koncovka prvního setu, kdy Karlovarsko za stavu 24:21 odvrátilo dva setboly domácí Dukly. To hosty nakoplo. A ovlivnilo výsledek.

„Určitě. Vlilo nám to krev do žil a z toho jsme i potom čerpali. Věděli jsme, že jsme lepší než Dukla, ale byly tam i momenty, kdy jsme mohli jít v klidu o dva, tři body nad ně, ale ty jsme nevyužili a byli z toho nervózní. Přetahovali jsme se po bodu, ale věděli jsme, že v nás síla je a Dukla udělá chyby, a když je neudělá, přijde další set, ve kterém se chyb vyvarujeme a bude to lepší. Určitě první set nám pomohl hodně,“ přiznává blokař Adam Zajíček. Nakonec z toho bylo navenek jednoznačné vítězství 0:3.

„Máme velkou radost, že jsme to urvali v koncovkách, že jsme vyhráli na venkovním hřišti. Na Dukle se nehraje lehce. Máme radost, že jsme zvýšili náskok na 2:0, ale ještě není konec. Čeká nás poslední zápas v pátek. Ještě se může stát cokoliv, to bychom neradi, ale je to sport,“ nabádá Zajíček k ostražitosti. Liberec je jiný soupeř, hlavně v základní části zaostával za výkony uplynulých sezon. Problémy řešil změnou trenéra, teď už Petr Brom, bývalý karlovarský kouč, vtiskl týmu řád.

„Teď ke konci už bych to neřekl. Ze začátku to byl velký rozdíl, bylo mi toho i líto, bohužel se to stává, musí se z toho co nejdřív vyhrabat. Teď už je to ta Dukla, jakou jsem znal, která se nevzdává, bojuje. Ze sezony nejsou v pohodě, a tak prostě ty chyby přijdou. Jinak klobouk dolů před nimi, že se nevzdávají a zatápí nám,“ chválí své bývalé spoluhráče Adam Zajíček.

Nicméně už brzy může mít Dukla po sezoně. Naopak Karlovarsko je jediné vítězství od postupu do semifinále. V pátek v karlovarské Hale míčových sportů o ně bude, od 18 hodin, usilovat.

Trenér Jiří Novák stále varuje: „Víc klidu, agresivity ano, ale víc vnitřního klidu, mít čistou hlavu a dělat věci automaticky tak, jak je dělat umíme a nenechat se přímo ovlivňovat důležitostí okamžiku. Když se nám to povede, tak budeme hrát lépe a lepší výkon potřebujeme, abychom je porazili.“