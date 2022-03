Karlovarsko vstoupilo do čtvrtfinálové série s Libercem vítězně

Úřadující mistři volejbalové extraligy z Karlovarska vstoupili do čtvrtfinále play off s Libercem vítězstvím 3:1. Severočeši a obhájci bronzu, kteří do vyřazovacích bojů prošli přes předkolo, sice na hřišti soupeře vyhráli úvodní set, další tři ale pro sebe získali vítězové základní části. Vyrovnanou čtvrtou sadu Karlovarsko vybojovalo poměrem 31:29.