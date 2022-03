Volejbalisté Liberce odstartují čtvrtfinále play off v hale Karlovarska

Po základní části skončil armádní klub zpod Ještědu až osmý a účast ve čtvrtfinále si musel vydobýt až v předkole, v němž vyřadil 2:0 na zápasy Brno. V boji o postup do semifinále tak Liberečtí narazí na Karlovarsko, vítěze základní části a obhájce mistrovského titulu. Série na tři vyhrané zápasy odstartuje v sobotu v 18 hodin v karlovarské hale.

„Karlovarsko je velice silný soupeř, ale pokusíme se překvapit. Nemáme co ztratit, musíme být odvážní, hrát na maximální riziko a uvidíme, k čemu to povede. Play off je jiná soutěž a pod tlakem budou spíš oni. Musí dokázat roli favorita a třikrát nás porazit,“ tvrdí trenér Dukly Petr Brom. „Soupeř má dobře poskládaný tým a jeho hra se pohybuje přes Vašinu, Indru, Wieseho. Ty potřebujeme ubránit, k tomu ale musíme kvalitně podávat.“

Liberecká výprava vyrazila na západ Čech už v pátek ráno a odpoledne si hráči v karlovarské hale mohli na základě férové dohody klubů zatrénovat. „Není to standardní a jsem rád, že jsme si v tomhle vyšli s Karlovarskem vstříc,“ řekl Brom.

Liberečtí začali sezonu mizerně, což vyústilo v odvolání dlouholetého kouče Michala Nekoly, jehož v úvodu prosince nahradil Petr Brom. Tým od začátku ročníku sužovala početná marodka, ale od ledna už je mužstvo kompletní, což se projevilo na zlepšené hře i výsledcích. „Pokud je mančaft zdravý, je to velký rozdíl, kvalita jde prostě nahoru a věřím, že to potvrdíme i ve čtvrtfinále,“ přeje si Brom.