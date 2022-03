Karlovarský trenér Novák: Je důležité, že jdeme do play off z prvního místa

„Jsme rádi, že máme trochu času, doléčíme bolístky, kvalitně potrénujeme, sehrajeme jeden přátelský zápas. Dlouhodobou část jsme dohrávali už trochu setrvačností a nyní mají hráči čtrnáct dní na to, aby získali zpátky správnou chuť a emoce, tak abychom přešli přes všechny soupeře, kteří se nám postaví do cesty,“ říkal trenér volejbalistů VK ČEZ Karlovarsko Jiří Novák. „Jsem rád, že jsme to zvládli. Bylo to náročné a to nás ještě to nejtěžší čeká,“ připojuje blokař Vojtěch Patočka.

Soupeře se dozvěděli až v úterý, na přípravu moc času nebylo. Nakonec do Varů zítra přijede Dukla Liberec, která v předkole vyřadila Brno 2:0. Hraje se zítra od 18 hodin. Druhé utkání bude v úterý v Liberci, třetí za týden v pátek opět ve Varech. Případné čtvrté v pondělí 4. dubna v Liberci a páté ve středu 7. dubna v Karlových Varech.

Výhoda vítězství v základní části

„Je pro nás důležité, že jdeme z prvního místa, je to vždy výhoda mít o jeden zápas doma navíc. Soupeře si nevyberete, chtěli jsme ukázat všem, že jsme v dlouhodobé části nejlepší,“ uvedl trenér Novák. Volejbalisté Karlovarska v dramatickém závěru základní části uhájili první příčku před Českými Budějovicemi. V minulé sezoně ji vyhráli o jediný set a nakonec slavili titul, nyní po 22 zápasech předčili Jihostroj o jeden bod a mají na kontě také o vítězství více.

Jihostroj se drží zuby nehty

„Hodnocení je pozitivní, skončili jsme první, prohráli jen tři zápasy, a tak nezbývá než hráčům pogratulovat k výbornému, dlouhodobému výsledku,“ přiznává kouč. Vary v extraligové sezoně jen třikrát prohrály a sehrály také skvělé zápasy. „Nejpodařenější byl v Českých Budějovicích, ten nám sedl a hráli jsme tam opravdu skvělý volejbal. Nepovedly se nám pouze domácí zápasy s Příbramí a Lvy Praha, po scénářích, kdy jsme byli lepší, ale mentálně ty zápasy nezvládli,“ vzpomíná Jiří Novák.

Hráči hlavně museli ustát nesmírně náročný program, kromě extraligy museli zvládnout zápasy Českého poháru včetně Final four a hlavně evropské poháry, Ligu mistrů a následně Pohár CEV. „Bylo to hodně náročné, hlavně po fyzické stránce, neměli jsme moc šanci trénovat a hodně jsme cestovali. To se potom projevilo v únavě v některých zápasech v lize a také ve Final four Českého poháru,“ přiznává Vojtěch Patočka, blokař, jenž měl stejně jako tři spoluhráči k zápasové porci navíc utkání reprezentace.

Účast v evropských pohárech nebyla pro Karlovarsko jen přínosem, přece jen volejbal není fotbal. Jeden výjezd na středeční zápas, kromě toho, že klub zajišťoval a platil, byl třídenní.

Přínos je pouze sportovní

„Tím pádem se tři dny úplně ztratí, což trochu vyvažuje kvalitní zápas na půdě soupeře. Ale úterý a čtvrtek nemají nic společného s přípravou, jako když se hraje v extralize. To bylo nesmírně těžké jak pro hráče, tak i pro nás, když musíte skákat ze soupeře na soupeře,“ vyjmenovává trenér Novák. Věří ovšem, že to z hlediska jednotlivce smysl mělo.

„Nevím, jestli se tým nějak zásadně posunul, hráči jsou o rok starší, mají za sebou o rok lepší zápasy v evropské soutěži. Doufám, že se každý z nich posunul alespoň o malinký krůček dál a využijí toho v budoucnu,“ dodává karlovarský trenér Jiří Novák.