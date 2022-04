Semifinále začíná. Volejbalisté Karlovarska poměří síly s Odolenou Vodou

S Odolkou? Vždy na ostří nože, říká Wiese V jediném čtvrtfinálovém utkání na hřišti soupeře útočil s mimořádnou úspěšností třiasedmdesáti procent a dovedl Karlovarsko k hladké výhře v Liberci. Teď stojí muž velkých zápasů Lukasz Wiese před ještě větší výzvou: semifinálovou sérií s Aerem Odolena Voda. „Pokud budeme hrát, co umíme, nechá mě to v klidu,“ ujistil smečař Karlovarska. Co rozhodlo o vaší výhře v sérii s Duklou?

Samozřejmě síla celého týmu. Každý hráč přispěl k vítězství velkým dílem. Jak důležité bylo, že jste čtvrtfinále zvládli už ve třech zápasech?

Velmi důležité. Byly to pro nás velice těžké zápasy. Pořád si myslím, že Liberec je tým pro semifinále. Smůla chtěla, aby byli před čtvrtfinále na osmém místě. Výhra ve třech zápasech nám dala chvíli k odpočinku a čas, abychom se dobře připravili na semifinále. Měli jste během týdenní pauzy nějaký teambuilding?

Samozřejmě že ne. Čas na teambuilding a další zábavu skončil. O extraligové finále si zahrajete s Odolenou Vodou. Přáli jste si ji víc než Příbram?

Každý z nás ví, o co hraje. Všichni jsou motivováni, chceme postoupit dál. Jsme lepší tým, ale ještě to musíme ukázat na hřišti. Oba vzájemné zápasy v sezoně jste vyhráli, ale prakticky všechny sety byly vyrovnané. Vybavujete si ty souboje?

Pamatuji si všechny zápasy proti Odolce od doby, co hraji v České republice. Každý zápas byl na ostří nože. V této sezoně jsme odehráli hodně těžkých zápasů a i díky nim jsme připraveni na semifinále. Co v semifinálové sérii povede k úspěchu?

Myslím, že bude velmi důležité, aby se nehrálo dlouho vyrovnaně, aby set nepostupoval jen bod po bodu, takový vývoj pro nás může být velmi nebezpečný. Ale s námi není snadné vyhrát žádný zápas, a aby Odolena Voda postoupila dál, musí vyhrát třikrát. Pokud budeme hrát, co umíme, nechá mě to v klidu.