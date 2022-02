Kdo vyhraje pohár, nevyhraje ligu, doufá Karlovarsko v naplnění pravidla

„Musíme pracovat na variabilitě servisu v určitých pasážích hry a celkově mít trochu více trpělivosti,“ vyzývá Daniel Pfeffer, kapitán VK ČEZ Karlovarsko.

Už přebolela porážka v souboji o pohárový titul?

Čas vše zahladí, ale pořád je to živé, radši už nad tím nepřemýšlím.

Kdyby to šlo, co byste ve finále udělali jinak?

Bohužel se to na „kdyby“ nehraje. Vím, že jsme všichni udělali momentální maximum. Možná „kdyby“ nám přálo více štěstí.

Finále jste přitom rozehráli úspěšně a vyhráli první set o pět bodů. Co se potom zadrhlo?

Ano, první set byl podle našich představ. Trošku nám pak odešel servis ve druhém a třetím setu.

Co jste si řekli se spoluhráči bezprostředně po finálovém mečbolu?

Klasické fráze. Že život jde dál a že to byl pěkný zápas. Byli jsme rádi, že jsme se aspoň pěkným sportem odvděčili teplickým a karlovarským fanouškům.

Ano, mnozí fanoušci a volejbaloví experti označili pohárové finále za nejatraktivnější zápas letošní sezony. Souhlasíte?

Z pozice hráče se to vždy těžko hodnotí. O to těžší to je v případě, kdy prohrajete a víte, že váš tým umí zahrát ještě o kousek lépe. Ale ohlasy jsem měl podobné jako vy, tak doufám, že si to divák užil. Pro ně to děláme hlavně.

Jaké ponaučení si z porážky vezmete?

Musíme pracovat na variabilitě servisu v určitých pasážích hry a celkově mít trochu více trpělivosti.

Může vás pohárový výsledek o to víc motivovat k obhajobě titulu v extralize?

Pochopitelně. Odvěké volejbalové pořekadlo praví, že kdo vyhraje pohár, nevyhraje ligu, tak uvidíme.

A jak hodnotíte dosavadní výsledky Karlovarska v sezoně: vítězství v domácím Superpoháru, čtvrtfinále evropského Poháru CEV a stříbro v Českém poháru?

Řekl bych, že snad plníme představy našeho vedení, ale my, hráči, jsme stále hodně hladoví a chceme pokaždé jen ten nejlepší výsledek.