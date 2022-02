Volejbalisté Karlovarska podpořili Ukrajinu a po zklamání z poháru vedou extraligu

„Jsem rád, že to Dyma zvládnul, protože to není jednoduché,“ řekl příbramský kouč Martin Demar. Ukrajinská vlajka v reakci na čtvrteční napadení Ruskem visela i v jiných halách. V té Karlovarska zazněla na podporu Ukrajiny i její hymna a po vítězství 3:0 nad Ostravou se Západočeši dostali minimálně do pondělního večera do čela tabulky.

„Jsem rád, že po zklamání z poháru jsme si zase zvedli náladu koncentrovaným výkonem. Hráli jsme přesně, jak bylo třeba,“ řekl kouč Jiří Novák, jehož svěřenci v pondělí v Teplicích podlehli po obrovské bitvě Českým Budějovicím a nevyhráli ani čtvrté finále Českého poháru. Jihostroj může na sobotní výhru Karlovarska odpovědět v pondělí, kdy hostí pražské Lvy.

V modrožlutých barvách se nesl také zápas Ústí nad Labem proti Zlínu, domácí totiž nastoupili ve speciální kombinaci dresu. A také vyhráli 3:0. Stejným výsledkem uspělo třetí Kladno v Liberci a Odolena Voda doma proti Brnu. Do konce základní části zbývají dvě kola. První šestice postoupí rovnou do čtvrtfinále, další čtyři týmy sehrají předkolo.

Všech 12 extraligových mužských klubů v sobotu ve společném prohlášení vyzvalo mezinárodní federaci FIVB k odebrání Rusku podzimního mistrovství světa. Totéž kvůli vojenské agresi požaduje i svaz.

Extraliga mužů - 20. kolo Příbram - Beskydy 3:0 (19, 22, 21)

Nejvíce bodů: Johansen 16, Madaloz 13, Robson 5 - Motyčka 9, Prokůpek 8, Muroň 5. Ústí nad Labem - Zlín 3:0 (19, 20, 28)

Nejvíce bodů: Van Solkema 19, Suda 15, Vemič 10 - Kozák 12, Čechmánek 9, Adamec 8. Karlovarsko - Ostrava 3:0 (15, 17, 16)

Nejvíce bodů: Wiese 12, Indra 11, Zajíček 7 - Jarosiňski 7, Závodský a Fořt po 5. Liberec - Kladno 0:3 (-22, -23, -14)

Nejvíce bodů: Veselý 8, Křesťan, Lux a Nivaldo po 7 - Platačs 15, Špulák 10, Seppänen 9. Odolena Voda - Brno 3:0 (20, 18, 19)

Nejvíce bodů: Hladík 15, Ščadilov 9, Svoboda 9 - Mariano 14, Drahoňovský 8, Crins 6.