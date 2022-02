Budějovické volejbalisty láká double. Už vědí, že rival je k poražení

„Rozhodoval servis,“ trefně poznamenal budějovický trenér René Dvořák. Kdo lépe podával, měl navrch. Obhájcům mistrovského titulu z Karlovarska se dařilo v první a čtvrté sadě, Jihočeši i díky němu ovládli druhý a třetí set. Rozuzlení v tom pátém bylo spravedlivým završením Final Four v Teplicích.

Jihostroj v něm dvakrát vedl o tři body, soupeř se však vždy dokázal dotáhnout. Když Západočeši smazali manko z 9:12 na 12:12, psychologická výhoda byla na jejich straně. Jenže pak uspěl s útokem kanadský univerzál Casey Schouten, následně trefil Filip Stoilovič eso a budějovičtí volejbalisté disponovali dvěma mečboly. „Byl to důležitý moment. Jakmile se dostanete tak blízko k ukončení zápasu, působí to i na soupeře,“ shrnul Dvořák.

A měl pravdu. Stoilovič sice svůj druhý servis zkazil, záhy se však to samé stalo i karlovarskému Patriku Indrovi a propukly budějovické oslavy. Jihostroj ovládl český pohár už poosmé, navázal na triumfy z let 1999, 2000, 2002, 2003, 2011, 2019 a 2020. Karlovarsko naopak na tento triumf čeká dál, byť bylo ve finále počtvrté za posledních šest let.

Odvrátili čtvrtou prohru v řadě

České Budějovice splnily jeden z předsezonních cílů. „Udělali jsme část naší práce v tomto ročníku. Věřím, že to náš tým podpoří do dalších zápasů,“ zdůraznil Dvořák.

Desetinásobný mistr extraligy na cestě za triumfem nejprve ve čtvrtfinále přetlačil v dvojzápase pražské Lvy, už ve Final Four v semifinále nedal šanci Ostravě a Karlovarsko přemohl ve finále.

Do soutěže se zapojili téměř všichni z týmu. „Co jsem v Budějovicích, tak se snažíme, abychom měli deset dvanáct vyrovnaných hráčů, kteří se mohou zastoupit. Letos je to stejné a jsem za to rád. I když se přiznám, že třeba střídání ve čtvrtém setu finále za rozhodnutého stavu bylo taktické, aby si naši klíčoví hráči odpočinuli na poslední set,“ dodal kouč.

Vítězství nad rivalem je pro Jihočechy důležité i pro blížící se play off. Oba celky jasně vládnou pořadí domácí extraligy a je pravděpodobné, že se potkají v závěru vyřazovacích bojů. „V součtu s posledním zápasem loňského finále jsme s nimi prohráli třikrát za sebou. Jít pak do série s tím, že jsme s nimi neuspěli čtyřikrát v řadě, to by přeci jen mohlo být znát. Povedlo se nám získat sebevědomí. Soupeře jedna prohra o dva body tolik nerozhodí,“ odhaduje trenér Dvořák.

Nadšený z dalšího triumfu byl i kapitán Radek Mach. „Karlovarsko nás donutilo jít o úroveň výš. Byla to skvělá reklama na volejbal a my jsme byli asi šťastnější,“ uznal 37letý blokař.

Jihočeši se z domácího titulu radovali po roční pauze. V roce 2019 zároveň zvládli získat i mistrovský titul v extralize a stále jsou posledním týmem, kterému se něco takového povedlo. Předtím Jihostroj získal obě domácí trofeje v roce 2011. „Double máme všichni v živé paměti, není to tak dávno. Moc nás to láká. Proti nám však bude řada silných soupeřů. Není to jen Karlovarsko, ale i další týmy,“ přiznal kouč.

Další dílčí cíl čeká Budějovické v závěru základní části. Tři kola před koncem hájí před Karlovarskem jednobodový náskok. Nejbližší utkání je čeká v pondělí, kdy v televizním duelu přivítají pražské Lvy. Pak pojedou na hřiště Odoleny Vody a budou hostit Zlín.