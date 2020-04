Domácí příprava? Jako závaží používá kapitán Karlovarska i dceru

Už jste se vyrovnal s tím, že byla sezona náhle ukončená, navíc ve fázi, kdy Karlovarsko vládlo tabulce?

Je to těžké, člověk se těší na play off, je to ta nejzajímavější, nejlepší část sezony, a ze dne na den to vlastně skončí. Chvilku mi trvalo, než jsem se s tím vyrovnal, nicméně sport momentálně není na prvním místě. Když se díváme okolo sebe, co se děje, tak tohle jde stranou, brzy zapomeneme, že jsme byli první a mělo se hrát play off.

Jak se v tak těžké a nepřehledné situaci zachoval klub vůči hráčům?

I klub se stejně jako asi všechny firmy dostal do složité finanční situace, kdy řeší hlavně ekonomickou stránku a otázku sponzorů. Rada AVOK (Asociace volejbalových oddílů a klubů) rozhodla, že hráčům nevyplatí poslední plat a na to konto jsme rozvázali smlouvy a rozjeli se domů.

Co jste stačil říct spoluhráčům po posledním tréninku?

Spoluhráčům jsem bohužel neřekl vůbec nic, protože nikdo z nás nepředpokládal, že by to byl poslední trénink roku. Stále čekám a doufám, že tahle situace brzy skončí a že se sejdeme a částečně se rozloučíme s koncem sezony, ale samozřejmě už to bude těžké, protože cizinci tady nejsou a bude to takové neúplné rozloučení. I přesto se těším na to, až to přijde.

Jak funguje tým Karlovarska teď, jste mezi sebou v kontaktu i na dálku?

Na dálku náš tým funguje, máme whatsappové skupiny a tímto způsobem komunikujeme.

Kde momentálně hledáte motivaci, když neznáte žádný termín, na který se soustředit?

Motivace se hledá velmi těžce, ale je potřeba se pořád udržovat, žádný profesionální, ale ani amatérský sportovec nemůže bez sportu vydržet. Pro profesionály je to alfa a omega, protože jednou to přijde a začne se zase normálně trénovat. Pro hráče, kteří nic nedělali, je to hlavně velmi nebezpečné a bolestivé a začínat od nuly trvá potom hrozně dlouho, než se člověk dostane zase zpátky do formy.

Takovým způsobem přeci žádný profesionál k současné situaci nepřistoupí.

To jistě ne. A trenér nám poslal tréninkový plán, kde máme různá cvičení, která můžeme provozovat doma. Samozřejmě posilovna nám chybí, ale v rámci možností se nějakým způsobem udržujeme.

Jak to řešíte vy?

Moje domácí možnosti cvičení jsou velmi omezené, nejsem na to vybaven, můžu dělat jen doplňková cvičení. Nicméně jednu cestu jsem našel, mám jedno závaží, a to je moje dcera, se kterou jsme zrovna na zahradě cvičili dřepy a přemístění. Je trošku nevýhoda, že nejdou přidávat kila najednou, ale zase to má výhodu, že její váha roste pomalu, stejně s mojí výkonností.

Má omezený režim i nějaké klady?

Jediný přínos bych našel asi v tom, že se můžu věnovat rodině ještě víc než v sezoně. Víkendy máme volné, takže po večerech trávím veškerý volný čas s rodinou.