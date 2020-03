Konec sezony. Bez play off by to ani jinak nešlo, říká šéf Karlovarska

„Na jednu stranu jsme rádi, že se to konečně rozhodlo. Na stranu druhou jsme samozřejmě zklamaní,“ řekl předseda klubu Jakub Novotný bezprostředně po vynesení nemilosrdného verdiktu.



Ke dni ukončení soutěží platí pořadí jako konečné, extraligové tituly se ovšem letos udělovat nebudou. Karlovarsko je tak sice vítězem základní části, jenže s prázdnýma rukama bez poháru pro mistra české extraligy.

„Co máme dělat jiného, než to vzít na vědomí. Bez play off by to ani jinak nešlo,“ uvědomuje si Jakub Novotný. Vyústění celé situace nicméně bere jako logické.

„Dobře si uvědomujeme, že sport v tuto chvíli zkrátka není to nejdůležitější. Je to rozumné řešení,“ dodává šéf VK ČEZ Karlovarsko. Rozhodnutí o ukončení doporučilo vedení mužské i ženské extraligy vzhledem ke komplikacím s omezeními, se kterými se týmy musejí vypořádat.

Patří k nim zejména uzavření některých hal, nemožnost společného tréninku nebo specifická situace s hráči cizí státní příslušnosti. Svaz v prohlášení uvedl, že pokud se aktuální omezení a opatření vyplývající z nouzového stavu zmírní či úplně zruší, bude hledat možnosti, jak především mládeži umožnit v této sezoně v nějakém soutěžním formátu využít zbývající čas.

Stejná situace nastala také v extralize žen, kde se stihla odehrát celá základní část. Tu vyhrály brněnské Šelmy o šest bodů před olomouckými mistryněmi.

Jasno doposud není o sestupujících a postupujících. O nich se teď chystá rozhodnout sportovně technická komise svazu ve spolupráci se zástupci jednotlivých soutěží.

Nejasná je zatím také situace kolem nasazení do evropských pohárů. „V současné době to nevíme,“ přitakává Jakub Novotný. Stejně jako česká federace mají svých problémů dost také ty mezinárodní - CEV a FIVB. „Předpokládám, že rozhodující bude umístění po základní části, ale rozhodovat o tom bude samozřejmě CEV, a ne my,“ dodává předseda karlovarského klubu.



Kvůli pandemii koronaviru už byly ukončeny nejvyšší dvě hokejové soutěže či basketbalová liga žen, v níž byl mistrem vyhlášen vítěz základní části USK Praha. Fotbalové a házenkářské soutěže byly stejně jako liga basketbalistů přerušeny na neurčito.

Volejbalisté Karlovarska svou sezonu oficiálně ukončili v pondělí. Kvůli ochranným opatřením vlády před hrozbou koronaviru se tady s hráči rozloučili individuálně. „Chtěl bych všem ještě jednou poděkovat, a hlavně poděkovat všem našim fanouškům a partnerům, kteří nás podporovali celou sezonu. Za vzniklou situaci my samozřejmě nemůžeme, ta je daná vyšší mocí, nicméně jsme měli dobře našlápnuto. Neříkám, že přímo na titul, ale je škoda, že jsme se nemohli ukázat v play off stejně jako v základní části a bavit se sportem až do konce,“ lituje Jakub Novotný.

Volejbalová sezona letos mimořádně skončila už na začátku března, řešit soupisku a nové smlouvy na tu příští je ovšem ještě stále dost času. „Spíš řešíme, jak to tady bude vypadat provozně, jak vyřešit odjezd našich cizinců a další věci. Všechno jde teď hrozně rychle,“ dodává šéf VK ČEZ Karlovarsko.