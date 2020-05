Univerzál Rejlek po třech sezonách opouští Karlovarsko, jde do Budějovic

Rejlek přišel do Karlovarska v roce 2017 po dvanácti letech v zahraničí. Předtím hrál italskou ligu za tým Vibo Valentia, působil ve Francii, v Brazílii, Turecku a Spojených arabských emirátech. Západočechy hned ve své první sezoně dovedl k premiérovému titulu v historii klubu, předtím získal dva domácí triumfy s Libercem (2001 a 2003).

„V Karlovarsku mi skončila smlouva a nedomluvili jsme na dalším pokračování. Měl jsem nabídky ze dvou klubů, ale Jihostroj byla jasná volba,“ uvedl Rejlek. „Je to skvělý tým, kde se vždycky bojuje o nejvyšší příčky a hraje na špičce. To mě samozřejmě lákalo, takže rozhodování bylo celkem jednoduché.“

V Budějovicích má nahradit na postu diagonálního hráče Marka Šotolu a Filipa Křesťana, kteří z klubu odešli. Šotola do Francie, Křesťan do Kladna. „Jdu do toho s tím, že budeme v týmu dva kvalitní univerzálové, kteří budou bojovat o místo v sestavě. Ale moje povaha je taková, že budu dělat všechno pro to, abych se na hřiště dostal,“ řekl Rejlek.