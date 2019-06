Volejbalisté uzavřeli Evropskou ligu dvoubodovou výhrou ve Finsku

Zvětšit fotografii Čeští reprezentanti Jakub Janouch, Vladimír Sobotka a Adam Bartoš (zleva) blokují ukrajinský útok. | foto: ČTK

dnes 20:12

Čeští volejbalisté se s Evropskou ligou rozloučili výhrou. Výběr trenéra Michala Nekoly uspěl ve Finsku v pětisetové bitvě 3:2 a ve skupině C skončil třetí. Do Final Four postoupili Bělorusové díky bodu za prohru na Ukrajině 2:3.

Volejbalisté věděli už před zápasem, že nemohou postoupit. Utkání dlouhé skoro dvě hodiny vyhráli 18:25, 27:25, 25:15, 21:25 a 15:13 v tie breaku. Nahrávač Janouch nejvíce vybízel v útoku Hadravu a český univerzál zaznamenal 24 bodů. Pro volejbalisty byla Evropská liga především přípravou na zářijové mistrovství Evropy. Evropská liga volejbalistů skupina C Finsko - Česko 2:3 (18, -25, -15, 21, -13)

Rozhodčí: Lagierski (Pol.), Aro (Fin.). Čas: 118 min. Diváci: 1100.

Sestava a body Česka: Janouch 2, Galabov 5, Sobotka 1, Hadrava 24, Zmrhal 1, Patočka 9, libera Pfeffer a Kopáček - A. Bartoš 9, Zajíček 12, Finger 2, Srb, Janků 7. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Finska: Ronkainen 16, Kaislasalo 14. Ukrajina - Bělorusko 3:2 (-23, 23, 22, -23, 11) Konečná tabulka Tým Z V3 V2 P1 P0 S B 1. Bělorusko 6 4 0 1 1 15:8 13 2. Ukrajina 6 3 1 1 1 15:9 12 3. Česko 6 3 1 0 2 13:12 10 4. Finsko 6 0 0 1 5 4:18 1