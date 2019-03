Zvláštní boj na více frontách. Brněnští volejbalisté okusí dvě play off

„Bude to náročné, protože budeme muset přecvakávat mezi soupeři a zvolenou taktikou i přípravou. Ale s tím jsme do toho šli a od ledna jsme na to tvořili program,“ oznamuje trenér Ondřej Marek.

Ten má na povel jak extraligové mužstvo, které se ve čtvrtfinále postaví Kladnu, tak prvoligový celek, který se ve finále utká s Beskydy. A takřka totožné jsou i obě soupisky. Pouze cizinci Martin Weber se Stefanem Okošanovičem jsou vázaní na extraligu a veteráni Michal Hrazdira, Ondřej Boula a Lubomír Staněk smějí nastupovat jen o patro níž.

Zbytek mužstva hraje obě soutěže zároveň a v pátek 22. března se hráči budou muset popasovat dokonce se dvěma zápasy v jediný den. „Máme výborného kondičního trenéra a jsme připraveni to zvládnout,“ hlásí Marek.

Anomální situace je důsledkem tahu klubového manažera Martina Geržy, který se koncem ledna rozhodl převelet extraligové opory Hrazdiru s Boulou do první ligy s cílem soutěž opanovat. Tahle ruleta mu zatím vychází – posílené „béčko“ se probilo do finále a áčko i bez svých tahounů udrželo šestou pozici, čímž se vyhnulo předkolu vyřazovacích bojů a tím ještě zhuštěnějšímu programu. „Někdy jsme mohli hrát líp, ale výsledkově jsme to zvládli,“ ohlíží se za finišem základní části nejvyšší soutěže smečař Tadeáš Handlíř.

Ten patří k mladíkům, kterým se v extralize odchodem matadorů otevřel na hřišti větší prostor. „Byla a ještě to pro nás bude výzva, ukázat, že to umíme i bez nich. Svými zkušenostmi nám dodávali v těžších situacích klid, zatímco my občas zazmatkujeme a není tam nikdo, kdo by to zklidnil,“ sděluje jednadvacetiletý Handlíř.

I tak si omlazení Brňané vedli slušně, z pěti zápasů bez Hrazdiry s Boulou bodovali ve třech včetně sobotní výhry 3:2 nad Zlínem. „Máme spoustu mladých hráčů, kteří jsou na rozhraní první ligy a extraligy. Byl jsem strašně zvědavý, jestli to zvládnou, a zvládli to. Myslím, že je tam ještě větší potenciál, ale musí si to ještě osahat. Když šlo dřív do tuhého, tak se mužstvo opřelo o zkušené, teď to mladí musí vzít na sebe a těžké situace ustát. Tímto se učí,“ vyzdvihuje Marek.

Další lekce přijdou ve čtvrtfinále proti Kladnu, které bude jasným favoritem. „Nerad to říkám, ale můžeme hrát uvolněně, protože na nás nebude žádný tlak. Doufám, že z nás spadne respekt a budeme hrát na hraně rizika jako loni s Karlovarskem,“ připomíná Marek poslední play off, v němž jeho celek připravil pozdějšímu mistrovi jeho jediné dvě porážky.

V souběžné sérii proti Beskydům bude brněnská role opačná. „V extralize bychom mohli hrát bez zábran, protože můžeme, zatímco soupeř musí, což nám může hrát do karet. V první roli jsme v roli favorita a musíme ji potvrdit, ale rozhodně to není něco, co bychom mohli podcenit,“ upozorňuje Handlíř.