Volejbalisté Brna mohou do baráže, jejich soupeř hrozí soudem

Nastoupit proti Benátkám nad Jizerou – poslednímu celku extraligy – mohou Brňané díky tomu, že volejbalový svaz uznal jejich argumentaci, že extraligový a prvoligový tým z Brna nemají majetkově ani funkcionářsky nic společného.

„Předali jsme Brnem dodané podklady naší legislativní komisi, která po posouzení materiálů ověřila, že extraligové Brno a prvoligové Brno jsou dva oddělené subjekty. Tím pádem je všechno v pořádku a Brno jako vítěz 1. ligy může hrát baráž,“ oznámil Marek Pakosta, předseda českého volejbalu.

Baráž začíná příští víkend v Benátkách. Po verdiktu, který to umožnil, panuje v Brně spokojenost.

„Pochybnosti jsem neměl, řády znám,“ podotkl brněnský manažer Martin Gerža, který s nápadem posílit v Brně prvoligový tým na úkor extraligového a pokusit se s ním vyhrát 1. ligu přišel.

Oba subjekty, hrající pod jednou střechou, trénované stejným trenérem a za pendlování řady stejných hráčů, od sebe s dostatečným předstihem oddělil tak, aby se nejednalo o klasické „áčko“ a „béčko“ jednoho klubu.

Právě o to svazové legislativní komisi šlo. Posuzovala případnou majetkovou a statutární provázanost. Tu nenašla. „Pendlování hráčů je po splnění řádů možné stejně jako v jiných sportech. I v tomto směru je v Brně vše v pořádku,“ dodal Pakosta.

Benátky nesouhlasí s tím, že svazová komise rozhodla správně. „Ty kluby jsou provázány osobnostně i majetkově, veřejně vystupují jako jeden klub, třeba i při výstupech na Facebooku. Všichni víme, že jde o jedno družstvo,“ bouří se Vladimír Němeček, předseda klubu z Benátek nad Jizerou.

S předstihem signalizoval, že by se jako předseda zainteresovaného klubu mohl obrátit na civilní soud, ale uznává, že na to nebude do baráže dost času. Nicméně boje se nevzdává. „Zatím mám osobní pocit, že (lidé na svazu) dělají vše pro to, aby Brno mohlo baráž hrát. My každopádně chceme extraligu zachránit. Takže se na baráž připravíme a můžeme klidně vyhrát. Ale pokud prohrajeme, budeme to řešit soudně,“ slibuje.

Není to poslední nezodpovězená otázka tohoto zamotaného příběhu. V mlze zůstává to, jak by v Brně činovníci postupovali dál, kdyby se jejich celku podařilo postoupit. „V tuto chvíli to komentovat neumím,“ řekl Gerža. Mluví se o prodeji extraligy jinam, například Beskydům.