Ruleta o miliony. Brno poslalo osobnosti z extraligy vyhrát první ligu

Devět let hrál volejbalový blokař Lubomír Staněk nejvyšší soutěž ve Francii, s Libercem okusil Ligu mistrů, má tři extraligové tituly. Když se ale po loňském ukončení kariéry letos v lednu ve 43 letech vrátil na palubovky, neposílil žádný z týmů v nejvyšší soutěži, ale Brno v první lize.

„Hrával s naším nahrávačem Boulou a je kamarádem našeho trenéra Marka, takže se dohodli,“ řekl k atraktivnímu tahu generální manažer brněnského celku Martin Gerža.

Nezůstalo však jen u zpestření konce kariéry bývalé opory národního týmu. Společně se Staňkem zamířil z brněnského „áčka“ do „béčka“ i ostřílený matador Boula a navrch smečař Michal Hrazdira, oba dosud v sezoně výrazné pilíře Volejbalu Brno.

Pod vysokou sítí to způsobilo šok. Tři osobnosti naskočily do čtvrtfinále první ligy, kde s jejich přičiněním Brno vede nad Lvy Praha B 2:0 na zápasy. Přičemž Hrazdira i Boula už na základě platných řádů nemohou zasáhnout do bojů zpátky v extralize a zůstanou o patro níž.



Nevadí to. Není důvod. Jejich cíle jsou už jiné. „Máme za úkol vyhrát první ligu,“ řekl Boula.

Extraliga dostala strach

Od víkendu, kdy s Hrazdirou v čele brněnské „béčko“ play off rozehrálo, to v českém volejbalu vře. Mužstva ze spodku extraligy mají strach: baráž už nemusí být formalitou jako dřív. Pokud do ní tedy mohutně posílené Brno postoupí. Zahraje si ji vítěz první ligy proti poslednímu týmu extraligy, což jsou nyní Benátky nad Jizerou. Jen o kousek nad nimi je Zlín.

Dohady zesiluje nečitelnost brněnského rozhodnutí. Bude klub chtít vybojovat postup a obratem právo startu v extralize prodat, o což by zřejmě měly zájem Beskydy s veteránem Přemyslem Kubalou? To je varianta, o které se diskutuje mluví nejčastěji.

„Prodej extraligy, pokud bychom ji vybojovali, je momentálně naprosto neaktuální věc,“ tvrdí ale Gerža. „Nikde není psané, že na postup dosáhneme. Spekulujeme nad něčím, co vůbec nemusí nastat,“ brání se.

Zvěst, že zájemce bude muset Brnu (v případě odkupování extraligy) zaplatit čtyři až pět milionů korun, se brněnský činovník od srdce směje, a co víc, cifra se nezdá ani extraligovému manažerovi, kterého redakce MF DNES oslovila. „Je to nereálně moc,“ řekl.

Brňané žádné řády neporušili

Oficiálně se Volejbal Brno rozhodl „odepsat“ extraligu proto, aby vyzkoušel schopnosti hráčů z širšího kádru. „Kvalitu hráčů jako Hrazdira známe. Boula svoji kariéru končí. Ať se ukáží další, jestli mají na to hrát v budoucnu o medaile. Chápu, že pro některé to může úsměvné, ale je to tak,“ trvá na svém Gerža.

Od konkurence však padají silná slova, například o znevážení nejvyšší soutěže. Bez dvou stěžejních hráčů může Brno těžko pomýšlet na medaile, o které obvykle usilovalo; naopak hned ve čtvrtfinále bude outsiderem. Zástupci Benátek nad Jizerou dokonce požadovali Brno za jeho nestandardní tah potrestat, nenašli však oporu v regulích.

„Za AVOK (Asociace ligových klubů) můžu konstatovat, že ze strany Brna nevidím žádné porušení pravidel a předpisů extraligy,“ sdělil Roman Macek, předseda asociace. „Můžu mít svůj osobní názor, že je překvapující, že jeden z kandidátů na medaile se takhle zbavuje své sportovní ambice. Ale nevidím do strategie klubu,“ dodal.

Ta je momentálně taková, že „béčko“ má přednost před áčkem. „Já jako hráč mám úkol a cíl pořád stejný, a to vyhrát zápas. Je jedno, kdo je na druhé straně hřiště,“ říká Hrazdira. S tím, že přijde o play off v extralize, se srovnal. „Pokud je to takhle pro vývoj v klubu nejlepší, beru to. Nemám s tím problém.“

Navíc nad slovním spojením „odepsat extraligu“ se v Brně mračí. „Očekávám bojovné výkony a snahu dostat se do první šestky tabulky,“ přeje si trenér Marek. Zároveň však začal koučovat první ligu. Mužstvo pod jeho vedením zatím dál trénuje společně jako v extralize, jen zápasy už hraje jiné.

„Kdybych si mohl vybrat, raději uvolněně hraji extraligové play off. Extraliga je na hraní lepší. S aktuálním cílem jsem ale vnitřně vyrovnaný,“ tvrdí Boula, který v první lize sezonu už zahájil, a do extraligy se na podzim vrátil poté, co jeho nástupce na postu nahrávače selhával.

O tom, jak tahle jízda pro něho i tým skončí, však tehdy nemohl mít ani tušení.