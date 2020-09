Aspoň jsme potrénovaly taktiku, hledá Hermannová benefity covidu

„Na opavských kurtech se cítím jako doma,“ řekla Barbora Hermannová, která, ač z Ostravy, s beachem pořádně začínala v Opavě, kam ji přivedl šéf místního Happy Sportu David Šťastný.



„V Ostravě je sice beachvolejbalový areál ve Varenské ulici, ale není tam nikdo, kdo by se o beach tak staral a zařizoval takové turnaje jako David,“ uvedla Hermannová. „Navíc dělá sport přátelský.“

České jedničky Hermannová a Sluková letos v tuzemsku odehrály čtyři turnaje a všechny vyhrály. „Žádný ale nebyl snadný,“ upozornila Hermannová. „Martina Williams a Sára Olivová, Michaela Kvapilová a Michala Kubíčková i Martina Maixnerová a Marie Sára Štochlová nás dostaly do třetích setů. Čekaly jsme, že v Opavě to bude stejné.“

A bylo to ještě napínavější... Maixnerová a Štochlová elitní českou dvojici ve čtvrtfinále porazily a poslaly ji do oprav. Znovu se potkaly ve finále, v němž už zkušená dvojice nezaváhala. „Všichni se na jedničky těší a brousí si na nás zuby,“ usmála se Hermannová. „Soupeřky si mohou dovolit více riskovat. O to víc musíme pracovat i po mentální stránce, abychom tlak ustály.“

Hermannová připustila, že díky turnajům v Česku poznaly týmy, s nimiž se nepotkají. „Ale i ony nás. Některé soupeřky jsme vůbec neznaly, když jsme tady pět let nehrály. Objevily se mladé kočky. Můžeme být rády, že máme mladé dravé celky jako Martinu a Marii Sáru.“

Také plážové volejbalistky se letos vyrovnávají s koronavirem narušenou sezonou. „S covidem se nám vše změnilo,“ potvrdila Barbora Hermannová. „Ale mělo to i benefity. Měly jsme více času na trénování taktiky. A po takových deseti letech jsem si užila dva měsíce doma v Ostravě. Byl to příjemný bonus. Přitom jsme i hodně trénovaly. Akorát nám chyběly soutěže a příprava s nejlepšími týmy ze zahraničí.“

Hermannová a Nausch Sluková mají před sebou víkendový turnaj v Utrechtu a od 16. září mistrovství Evropy v lotyšské Jurmale.

Tuší, jak na tom jejich soupeřky jsou? „Natrénováno určitě mají všichni, ale jak na tom jsou, nevím, protože s většinou protihráček jsme se nepotkaly,“ odpověděla Barbora Hermannová. „V Badenu (na turnaji Světové série v Rakousku) nebyly všechny nejlepší celky z Evropy.“