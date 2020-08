Sluková s Hermannovou se od nečekané prohry odrazily k obhajobě titulu

„Holky jsou hodně razantní, dynamický tým, jakých tady v Česku moc není. Hrají moc hezky, odvážně a přijde mi, že zvlášť na nás jsou vždycky extra naladěné,“ ocenila finálové protivnice Barbora Hermannová.

V čem se ty dva duely, prohra a výhra, lišily?

„Nejdůležitější bylo, že Barča ve finále ustála tlak, protože holky většinou podávaly na ni. A servis mají výborný,“ odpověděla Markéta Nausch Sluková. „V tom prvním utkání jsme se zasekly na nějakých bodech a nedařil se nám side out (útok po přihrávce, nebo-li ztráta). Dnes nám to už až na několik výjimek šlo. K tomu jsme lépe podávaly a podařilo se nám ubránit - konečně jsem něco zvedla. A povedly se nám bodovky. Tato kombinace rozhodla.“

Hermannová upozornila, že ve čtvrtfinále jejich soupeřky hrály téměř bezchybně. „A pokud jde o side out, měla jsem strašně malé číslo,“ podotkla.

„Ve čtvrtfinále jsme holky zaskočily, takže o to lépe se na nás připravily ve finále,“ uvedla Marie Sára Štochlová. „A my už nepředvedly stejnou hru jako den před tím.“

Rozhodly zkušenosti?

„Určitě,“ potvrdila Martina Maixnerová. „Holky tentokrát lépe podávaly, což nám šlo v tom čtvrtfinále, kdy jsme je odvážným servem zaskočily a dávaly jsme i nějaká esa, což se nám tentokrát nepovedlo.“

Podle českých jedniček bylo důležité i to, že jejich soupeřky mohly jen překvapit, a tak hrály uvolněně.

To Štochlová potvrdila: „Ten první zápas byl takový... Počítaly jsme s prohrou a tak jsme do něj šly bezhlavě, že nemáme co ztratit. A když jsme si trochu přičichly k tomu úspěchu, v tom druhém utkání jsme už chtěly uspět a o to více jsme chybovaly.“

Mohly by Štochlová a Maixnerová jednou Hermannovou a Slukovou nahradit mezi světovou elitou?

„Jen ať do toho jdou, protože beach je hezký sport a dá se jím obohatit život. Bude jen dobře, když nám budou šlapat po patách, ať máme doma s kým bojovat,“ usmála se Hermannová.

„Nejsem si jistá, jaké mají holky plány do budoucna, protože obě studují,“ řekla Nausch Sluková. „Nevím, jestli je jejich ambice hrát Světovou sérii. Pokud ano, tak potenciál mají. Už teď nám jdou dost po krku. Dobře pracují s Šárkou Nakládalovou (někdejší reprezentantka a nynější jejich trenérka). Ale jsou to mláďátka, ještě mají spoustu času, ale je to jeden z týmů, který by mohl prorazit.“

Co na možnost být jednou českými jedničkami říkají samotné naděje? „Rády bychom,“ smála se Marie Sára Štochlová.