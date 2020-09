Musíme být připravené na každou větrnou variantu, hlásí Hermannová od Baltu

Lotyšky šly do duelu plné elánu, jelikož šampionát se koná u nich doma v Jurmale a navíc se minulý týden v Brně staly evropskými šampionkami do 20 let.



„Jsou to talentované holky. Sice menšího vzrůstu, ale šikovné,“ uvedla Barbora Hermannová, odchovankyně TJ Ostrava.

S Češkami jsou ve skupině F také Italky Marta Menegattiová a Viktoria Orsiová Tothová a Francouzky Alexandra Jupiterová a Aline Chamereauová.

„Italky jsou velice dobré, utkaly jsme se s nimi před několika týdny v Badenu a byl to náročný zápas. Těsně jsme vyhrály,“ připomněla Hermannová. „S Francouzkami jsme hrály jednou a potrápily nás do tie breaku. Každopádně to je těžký turnaj, protože jsou tady skoro všechny nejlepší evropské celky. Pro nás je základ postup ze skupiny a pak případně uvidíme, jaký bude los. Ten ve vyřazovacích bojích hraje velkou roli.“

Centrální kurt v Jurmale stojí na břehu Baltského moře. Jaké tam jsou podmínky? „Musíme být připravené na jakoukoli větrnou variantu,“ odpověděla Hermannová. „Když svítí slunce, je docela teplo, ale když zaleze, je kolem sedmnácti stupňů, což není úplně beachové letní počasí, jaké máme rády.“

Češky zajímá, jaké klimatické podmínky je čekají. „První hrací dny má být kolem třiadvaceti stupňů, ale pak má přijít nějaký velký vichr a má se ochladit asi o osm stupňů,“ řekla Barbora Hermannová.

S bezpečnostními opatřeními proti koronaviru se plážové volejbalistky setkaly hned po příletu do Vilniusu. „Musely jsme na letišti projít testem, na jehož výsledek jsme čekaly pět hodin v hotelu. Až pak jsme mohly jet do Jurmaly a začít normálně fungovat,“ uvedla Hermannová.

Ani na břehu Baltu nemají úplnou volnost. „V hotelu musíme mít masky a dodržovat odstup. Omezený je přístup do posilovny,“ dodala Barbora Hermannová.