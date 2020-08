Zpět do minulosti. Hermannová má na Opavu hezké vzpomínky

Ostravská rodačka Barbora Hermannová má na Opavu pěkné vzpomínky. Na tamějším písku získala s Martinou Bonnerovou svůj první mistrovský titul.



„S Martinou jsme byly nadšené, že jsme porazily takové hráčky jako Soňa Nováková s Terkou Tobiášovou nebo Hanka Klapalová. Byly tu v té době hodně silné a uznávané týmy a my vyhrály,“ připomněla Barbora Hermannová rok 2013.

Mistrovství republiky v plážovém volejbale Šampionát mužů a žen se koná v pátek, v sobotu a v neděli od 9 hodin v areálu Happy Sportu Opava na Kolofíkově nábřeží. V neděli začne finále žen ve 14.00, mužů o hodinu později. Tituly obhajují Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková a mezi muži David Lenc, který loni vyhrál s Filipem Habrem. Tentokrát nastoupí s ostravským Janem Štefkem. V mužské soutěži jsou nejvýše nasazené české jedničky Ondřej Perušič a David Schweiner. Jak turnaj mužů, tak žen je dotován 100 tisíci korunami.

V minulých dvou letech Hermannová s Nausch Slukovou pravidelně startovaly na turnaji Světové série v Ostravě, který se letos vzhledem ke koronavirové pandemii nekonal. Nyní se ukážou v Opavě.

A s nimi další nejlepší české mužské a ženské dvojice. Šampionát v areálu Kolofík v Opavě startuje dnes v devět hodin a vyvrcholí v neděli. Barbora Hermannová bude hrát na domácí půdě.

„Na Kolofíku u Davida Šťastného (šéf Happy Sportu Opava – pozn. red.) jsem s volejbalem začínala,“ podotkla. „Je to pro mě trochu návrat do minulosti. Když jsem přijela, říkala jsem si, kudy jsem chodila na tréninky, kudy na vlak, protože jsem dojížděla. David nás několik holek z Ostravy, co jsme hrály šestky, přitáhl do Opavy na beach.“

S Markétou Nausch Slukovou přijely do Opavy ve středu rovnou z rakouského Badenu, kde na turnaji Světové série skončily ve čtvrtfinále. „Ve čtvrtek jsme si vyzkoušely zdejší podmínky,“ řekla Hermannová. „Bylo to divoké, jak strašně foukalo. Bohužel o víkendu nemá být nijak nádherné počasí.“



Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková

To Hermannovou mrzí. „V Česku jsme totiž letos hrály tři turnaje a všechny za ošklivého počasí.“ Přesto pokaždé vyhrály.

Perušič má titul bez Schweinera

Zatímco české ženské jedničky mají společný titul z loňska, mužské jedničky Ondřej Perušič a David Schweiner spolu dosud šampionát nevyhrály, byť patří do světové špičky. Perušič byl mistrem republiky v roce 2018, ale s Janem Vodičkou, jelikož Schweiner tehdy dal přednost studijním povinnostem.

„To, že se nám zatím nepodařilo spolu zvítězit, je pro nás o to větší motivace,“ přiznal Ondřej Perušič.

Společně letos odehráli jeden turnaj. Důvodem bylo zraněné Perušičovo rameno a také to, že většina soutěží byla kvůli nemoci covid-19 zrušena. Koho považují za největší soupeře?

„Kromě Jana Dumka s Václavem Berčíkem a Jindřicha Weisse s Martinem Tichým, kteří mají mezinárodní zkušenosti a patří ke stálicím, mohou útočit na nejvyšší příčky i mladé, talentované dvojice Patrik Maňas s Jiřím Sedlákem, František Pihera s Tadeášem Trousilem a Martin Pihera s Ondřejem Šotolou,“ odpověděl Perušič.