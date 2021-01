Pospíšilová si pochvaluje plážový volejbal, pomáhá jí k rychlejší reakci

„Předchozí zápas v prosinci jsme doma prohrály s KP Brno dva tři, a tak jsme si řekly, že si musíme vzít body zpátky s nějakými těžkými soupeřkami. A vyšlo to,“ usmála se ostravská nahrávačka Anna Pospíšilová.

Dodala, že až na první set, kdy se jim nedařilo, bylo utkání vyrovnané. „Postupně jsme se dostaly do tempa. Hrály jsme hodně týmově, bojovně. Lépe jsme podávaly, čímž jsme jim hodně škodily. A obě strany spoustu balonů vyčapaly v poli, takže bylo i dost dlouhých výměn.“

Ostravanky potvrdily, že by v této sezoně mohly zabojovat o medaile. „To bychom si moc přály,“ přiznala Pospíšilová.

Má družstvo na to?

„V lize je silná čtverka, ale doufejme, že jo. Popereme se. Jsme sice mladý tým, ale hodně nám pomáhají holky, které se vrátily po mateřské, Iva a Helča,“ zmínila blokařku Kaluskovou, rozenou Nachmilnerovou, a smečařku Hrdličkovou, za svobodna Kojdovou.

Pospíšilová, ač nahrávačka, pochytá i spoustu míčů v poli. Říká, že jí pomáhá plážový volejbal, jemuž se věnuje v létě.

„Při obraně vám to při šestkách pomůže. Máte rychlejší reakce,“ podotkla.

Absolutně nesouhlasí s názorem některých trenérů, že šestkové volejbalistky by na písku hrát neměly. „Náš trenér Pompe (Zdeněk Pommer mladší) ale takový není, ví, že beach šestkám pomáhá a je to i opačně. Ostatně skládá družstvo tak, aby hráčky byly všestranné. Bíčařek je nás v ostravském celku hodně.“

Anna Pospíšilová do Ostravy přišla před minulou sezonou z Šelem Brno. „Ani tam nebyl s beachem problém, ale když jsem předtím byla v KP Brno, tak tam by mi nedovolili hrát na písku až do srpna, kdy už je příprava na šestkovou sezonu.“

Do Brna se vrací stále i proto, že tam dálkově na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity studuje obor kondiční trenérka.

Proč vlastně přijala nabídku Ostravy? „Šla jsem tady s tím, že chci hrát,“ odpověděla. „V Šelmách to bylo nastavené tak, že hrály starší a zkušené holky. Přála jsem si odejít do mladšího týmu, kde bych měla více příležitostí.“

To se jí splnilo. Obzvlášť nyní, kdy je druhá ostravská nahrávačka Petra Kašparová zraněná.

„Jsem ráda, že je to teď celé na mně. Musím se s tím poprat. Nerada střídám, ale samozřejmě vím, že je to potřeba, že je nutné v některých zápasech udělat změnu,“ řekla pětadvacetiletá Pospíšilová.

Spolupráci s Petrou Kašparovou si pochvaluje. „Když byla zdravá, tak jsme samozřejmě chtěly hrát obě, ale vycházíme spolu dobře. Podporujeme se. Vždy hrála ta, které to šlo lépe, a pomáháme si navzájem.“

Nyní by na nahrávce mohla zaskočit mladinká Eliška Výtisková. „Může dostřídat, ale pořád to je kadetka, takže ještě nemá tolik zkušeností,“ uvedla Pospíšilová.

Nahrávačkou chtěla být odmalička. „Vždycky mě to bavilo, ale na druhou stranu mi chyběla možnost útočit, přihrávat a další věci, třeba větší zapojení při hře v poli. A to byl i důvod, že jsem začala s plážovým volejbalem. Na volejbale se mi tak nějak líbí všechno.“