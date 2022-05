Z haly přejdu na písek, rozhodla se ostravská nahrávačka Pospíšilová

„Hodně mě baví oba sporty, ale bohužel kombinovat je jsem už nezvládala fyzicky. Jela jsem tři čtyři roky bez nějaké pauzy, bez volna, takže jsem to musela rozseknout,“ uvedla sedmadvacetiletá Pospíšilová. Proč vyhrál beach? „Říkala jsem si, že je to taková poslední možnost věnovat se mu ze všech sil.“

Vždy ji bavilo nahrávat, leč na druhou stranu ji v klasickém volejbale chyběla možnost útočit, přihrávat a zapojovat se do hry v poli. „I to byl důvod, že jsem začala s plážovým volejbalem. Na volejbale se mi ale líbí tak nějak všechno.“

Do sezony jde se zkušenou Martinou Williams, rozenou Bonnerovou. Spolu se jako druhý český pár představí na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro. Díky divoké kartě nastoupí ve středu v kvalifikaci. Soupeřky se dozvědí dnes.

„Moc si vážíme příležitosti zahrát si v Ostravě. Pro mě to bude první tak velký turnaj. Těším se na to. Marťa jako zkušenější mi určitě pomůže a zkusíme předvést co nejlepší výkon,“ řekla Anna Pospíšilová. Jak se vůbec daly dohromady?

„V zimě jsem se s Martinou bavila, co plánuje. Jenže jsem pořád byla vázána šestkami. Marťa měla hrát s jinou spoluhráčkou, ale nevyšlo jim to, takže se mi ozvala,“ odpověděla Pospíšilová, která minulé čtyři roky nastupovala s Michaelou Kulhánkovou. „Míša se nedávno stala mámou, takže jsem hledala novou parťačku.“

Trenérem a manažerem nově složené dvojice je zkušený někdejší volejbalový i beachvolejbalový reprezentant Přemysl Kubala. Staly se členkami jeho beachvolejbalové akademie.

Jenže Kubala je z Frýdku-Místku, Pospíšilová z Brna a Williams z Prahy... „Většinou s Přemkem trénujeme půlku týdne v Brně a pak společně s Marťou v Praze, anebo ona přijede za námi do Brna,“ popsala logistiku Anna Pospíšilová.

Jakou má nový tým vizi? Jsou myšlenky na olympijské hry v Paříži 2024 příliš troufalé?

Anna se směje... „Olympiáda je sen snad každého sportovce, ale nemohu říct, že bychom se k ní nějak upínaly, že by to byl náš cíl. Uvidíme, jak nám to půjde.“

Zatím spolu odehrály jen jeden turnaj, minulý týden v Madridu, a to kategorie Futures. V neděli se z něj vrátily.

„Moc jsme od toho nečekaly. Bohužel jsme všechny sety těsně prohrály,“ zmínila Pospíšilová porážky se Španělkami Florian a Bouza dvakrát 19:21 a Litevkami Dumbauskaite a Grudzinskaite 23:25 a 18:21. „Jsme trochu zklamané, ale zároveň víme, že jsme nehrály špatně. Jde o to, abychom se sehrály. Určitě to bude časem lepší.“ Třeba už nyní v Ostravě...