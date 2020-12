Ostrava chce udržet pozice. Volejbalistky Frýdku pracují na důrazu

„Vršek tabulky je vyrovnaný a my se chceme udržet co nejvýše, abychom měli co nejvýhodnější pozici pro play off,“ uvedl ostravský trenér Zdeněk Pommer. „Důležité zápasy nás čekají po Novém roce.“

Po vánoční pauze Ostrava 9. ledna hostí Olomouc a týden nato hraje v Liberci. Frýdek-Místek začne příští rok doma s Prostějovem a pojede do Olomouce.

Zdeňku Pommerovi ve hře ostravského týmu stále chybí větší důslednost. „Někdy podceníme balon, o kterém víme, že přijde, že bude útočit druhá smečařka, nebo zahraje lajnu,“ podotkl.

Tým se musí vyrovnávat i se zraněními nahrávačky Petry Kašparové, blokařky Kateřiny Zemanové a smečařky Karin Žolnerčíkové.

„Zatím se nám daří nahradit je, ale věřím, že se brzo uzdraví,“ uvedl Pommer.

Jedničkou na nahrávce teď je Anna Pospíšilová, již v případě potřeby může zastoupit teprve šestnáctiletá Eliška Vytisková. „Anička drží standard, ale umí hrát ještě lépe, s větší odvahou,“ podotkl trenér Pommer.

Sokolky ještě nebyly kompletní

Frýdecko-místecký tým podle trenéra Leoše Chalupy potřebuje zapracovat především na větším důrazu. „Víte, jak se říká: Kdo se bojí... My máme v závěru strach. Dva tři balony přehodíme prstama a je po všem,“ uvedl Chalupa.

Dá se důraz hráčkám vštípit?

„Dá. Ale musejí si věřit. Víme, že na to máme,“ odpověděl Chalupa. „Před sezonou jsme věděli, že nebudeme pravidelně porážet Ostravu a další týmy na vrchu, ale dokážeme hrát dobrý volejbal. Jen neumíme zápasy dotáhnout k lepším výsledkům.“

Hra družstva se však podle něj lepší. „Po konzultacích se Sašou, která je tady šestnáct let,“ zmínil někdejší reprezentantku Alexandru Dedkovou a svou nynější asistentku. „Nějaké posuny vidíme, ale chtělo by to ještě mílový krok...“

Posilu?

„Ne, ne. Myslím výkonnostní,“ směje se. „Další posilování by v této sezoně bylo vyhazování peněz, protože nikdo nepadá. Je potřeba, aby extraligu hrály mladé holky, místní odchovankyně. Aby si na nejvyšší soutěž žen sáhly i juniorky. V tom jsem srdcař.“

Problém Sokola je také v tom, že tým už několikrát kvůli koronavirové pandemii byl v karanténě a nyní v ní má do 23. prosince zkušenou nahrávačku Markétu Uhrovou, za niž naskakuje dvacetiletá Tereza Grygarová „Zatím se nám nepodařilo, abychom byli kompletní,“ posteskl si trenér Chalupa.

Každopádně se do sestavy sokolek dostává hodně mladých hráček.

„Ale základ máme zkušený,“ upozornila polská blokařka Agnieszka Mitregaová. „Daja (Pavelková) se vrátila z mateřské, máme Romču (Staňkovou) a Boru (Adélu Borovcovou). Nejsme úplně mladý tým. Jen to musíme ukázat na hřišti.“