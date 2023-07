Maléry paní Šimkové. Aneb jak sňatky vnášejí do tenisového světa zmatky

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Zatímco Karolína Hrdličková na Wimbledonu ztroskotala už v prvním kole, její známá Markéta Šimková v Londýně překvapivě pronikla až do semifinále. V něm se střetne s Elinou Monfilsovou z Ukrajiny. Řada méně zasvěcených fanoušků by patrně alespoň chvíli tápala, kdyby tenistky používaly příjmení svých manželů. Proto si zpravidla v práci ponechávají to rodné. Což platí právě tak pro Plíškovou, Vondroušovou i Svitolinovou.