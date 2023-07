Krejčíková o propuštění kouče: Těžké rozhodnutí, uzrávalo déle, oba posune

„Rozumím, že ukončení spolupráce může být po tolika letech a po tom, co jsme společně dokázali, překvapivé, ale uzrávalo to delší dobu a zvažovala jsem to opravdu pečlivě,“ napsala Krejčíková v úterý českým médiím.

Na travnatém grandslamu už hrála bez Kartuse, který ji koučoval od roku 2018 a dovedl ji mimo jiné k titulům ze dvouhry i čtyřhry na předloňském Roland Garros. Spekulace, že ho propustila, tenistka přímo v Londýně nechtěla příliš komentovat, konec tak nejdřív oznámil trenér.

„Mohu to potvrdit. Bára mi před Wimbledonem zavolala a informovala mě, že naše spolupráce skončila. Vysvětlení pro veřejnost nechám na ní,“ sdělil padesátiletý trenér v pondělí.

„Moc si vážím, čeho jsme s trenérem Alešem Kartusem dosáhli, chtěla bych mu za všechno poděkovat,“ vzkázala den nato Krejčíková. „Myslím si, že obě strany cítily, že je vhodný čas na změnu, která nás oba posune dále v našich snech. Bylo to těžké rozhodnutí, ale stojím si za ním.“

„Snažila jsem se to i načasovat co nejcitlivěji, proto jsem to s trenérem s předstihem diskutovala, a nakonec rozhodnutí finálně oznámila před začátkem travnaté části sezony.“

Vítězka ostravského turnaje Barbora Krejčíková s trenérem Alešem Kartusem (vlevo).

„S ohledem na probíhající přípravu na Wimbledon jsem se rozhodla veřejnost o této skutečnosti informovat, až se vrátím do Česka.“

„Trenérovi bych chtěla popřát hodně štěstí, jak v dalším angažmá, tak i v jeho osobním životě.“

Kartus, toho času na dovolené v Chorvatsku, předznamenal, že další práci bude hledat, Krejčíková zatím možného nástupce nenaznačila.