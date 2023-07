Jak Maky bourá bariéry. Když se jí nevěří, koná Vondroušová hrdinské činy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Londýn (Od našeho zpravodaje) - V Paříži na jaře 2019 způsobila senzaci, když v devatenácti domašírovala až do finále Roland Garros. O dva roky později se pouze díky chráněnému žebříčku po zranění prosmýkla na olympiádu do Tokia, kde šokovala odvážným tažením za stříbrem. Rovněž na neoblíbené travnaté kurty do Londýna se Markéta Vondroušová koncem června dostavila bez vzletných cílů. A v úterý tu postoupila do wimbledonského semifinále po triumfu nad Američankou Pegulaovou 6:4, 2:6, 6:4.