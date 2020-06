V původním termínu, ale bez diváků. Tenisové US Open v New Yorku bude

Aktualizujeme 18:43 , aktualizováno 18:43

Tenisový grandslam US Open se v New Yorku uskuteční v původním termínu, tedy od 31. srpna do 13. září. Hrát se bude podle očekávání bez diváků a za přísných hygienických i bezpečnostních podmínek. Oznámil to Andrew Cuomo, guvernér státu New York.