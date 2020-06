US Open bez diváků? I tak poletím. A hráčky by měly taky, míní Plíšková

Jako správná kapitánky zařídila Plíšková pro černý tým rozhodující vítězný bod, po její hladké výhře je skóre podniku Tipsport Elite Trophy 6:3. „Bylo to v pohodě, nijak jsem se toho nebála,“ uvedla 28letá tenistka. „Cítila jsem se docela dobře, i to po tom včerejším singlu (s Barborou Strýcovou), který byl trochu vypjatější. Dneska jsem byla celkem v klidu a věřila jsem si.“

Už se po pauze cítíte zpátky v zápasovém rytmu?

Ještě jsem neprohrála set, takže náhoda to asi nebude. Neříkám, že pocit je bůhví jaký, ale tyto rychlé podmínky mi docela sedí, také mám nahráno docela dost, dělala jsem i kondici. V trénincích mi to tak dobré nepřišlo, ale v zápasech se to projevuje, takže jsem spokojená.

Chybí vaší hře ještě něco k optimálním výkonům?

Cítím se dobře, sem tam jsou potíže s koncentrací, ale tu je těžké v takových zápasech udržet celou dobu. Nicméně myslím, že žádný propadák tam není, možná trochu více chyb z returnu, ale podmínky jsou dost rychlé, takže chyby dělají všichni. Ještě jsem nehrála tříseťák, takže nevím, jak bych vypadala po fakt těžkém zápase. Ale myslím, že fyzicky bych to dala.

Jaké rady vám dávaly spoluhráčky?

Dneska tam skoro nikdo nebyl (smích). Ne, byla tam Markéta, pak chvíli ségra, ale nebylo moc co radit, já zas tolik rad nepotřebuji, většinou si poradím sama, i když neříkám, že vždycky dobře. Je dobré slyšet něco, co ony vidí, třeba nonstop opravují můj nadhoz při servisu.

Přijímáte kritiku v pohodě?

Kritiky zas tolik není, jsou to spíš rady jako nechceš zkusit a tak, neřeknou naplno, servíruješ blbě, to ne. Jsou to spíš pozitivní věci, snaží se mi pomoct.

Jak hodnotíte tento týmový systém turnaje?

My jsme si to užily, až na to, že nám první dva dny nepřálo počasí. Ale vynahradily jsme si to dneškem a bylo to super. Měly jsme strašně srandy, máme skupinu, kde si nonstop píšeme. Se všemi holkami jsem se tak nějak znala, ale ne úplně takhle blízko. Docela jsme si jako tým sedly a doufám, že to bude pokračovat příště.

Co jste se o spoluhráčkách dozvěděla?

Že je Markéta furt na mobilu, to jsem věděla, Karolínu Muchovou jsme moc neviděly, ta se vždycky nějak zjevila, všechny ale byly super, bylo to nenásilné, nijak jsme se do ničeho nenutily.

Zmínila jste, že jste se v koučování našla. Bavilo by vás v budoucnu plnit roli trenérky?

Toť otázka, záleží samozřejmě s jakými hráčkami a teď je to navíc takové uvolněné a tím, že je nás tam víc, tak to není vyloženě tak, že já někoho trénuji. Spíš radím, což děláme všechny. Ale asi by mě to bavilo, stejně jako třeba komentování, protože si myslím, že chyby docela vidím a baví mě na tenis koukat. Ale uvidíme, jestli se mi ještě po mé kariéře bude chtít jezdit po světě.

V nejbližších dnech se má rozhodnou o konání US Open, prosakují informace, že se turnaj konat bude.

Nějaké zprávy jsem slyšela, ale oficiálně se k nám nedostalo zatím nic. Ale říkám si, že to asi vyjde a jsem na to nachystaná.

Poletíte?

Jasně, přeci nebudu doma, už jsem doma půl roku.

Které z plánovaných opatření vám přijde jako nejvíc omezující?

Asi to, že si s sebou do areálu můžete vzít jen jednoho člena týmu. Nepotřebuji mít pět lidí, to ne, ale třeba fyzioterapeuta ráda využiji. Na turnajích jsou třeba tři holky a když mají zvládnout dvě stě lidí, tak samozřejmě nestíhají. Myslím, že mít dva nebo tři lidi navíc by nebyl zas takový rozdíl, ale chápu, že kdyby si každý hráč vzal tři lidi, tak se počty ztrojnásobí a riziko je asi větší. Ale já už se pohybuji normálně mezi lidmi, takže si nemyslím, že by to něco změnilo.

Ozývají se i hlasy, že hrát grandslamy bez diváků nedává smysl.

Tohle vůbec neposlouchám, já chci hrát tenis a jestli tam lidi budou nebo nebudou… Pro mě je důležité začít a myslím, že čím dřív se začne, tím dříve se přidají lidi. A furt čekat doma, až to bude stoprocentní taky nejde, protože stoprocentní už to nebude nikdy. Samozřejmě, že s lidmi to bude lepší, ale jestli mají hráčky rády tenis, tak by měly jet a nečekat, jestli přijdou lidi nebo ne.