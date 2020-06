US Open bude možná i bez Sereny W., nechce být bez dcery

Stát New York dal tenisovému grandslamu v úterý zelenou, ale kvůli obavám z nemoci covid-19 avizoval striktní předpisy a řadu omezení. Ta už kritizovaly mnohé hvězdy a omluvenky tak pořadatelům hrozí od obou světových jedniček Novaka Djokoviče a Ashleigh Bartyové, Simony Halepové, Rafaela Nadala či Petry Kvitové.

O Wimbledon už tenisté pro letošek kvůli pandemii přišli, US Open od 31. srpna do 13. září se uskuteční, ale bez diváků. Williamsová by ráda získala 24. grandslamový titul a vyrovnala rekord Margaret Courtové, do Flushing Meadows ale možná nedorazí. Každý hráč totiž může mít u sebe jen jednoho člověka, což by měl být trenér. A navíc s dvoutýdenní karanténou by dceru Olympii nemusela vidět až měsíc.

„Myslím si, že Serena chce na US Open hrát, ale vůbec neví, jak to zvládnout jen s jedním člověkem. Nejde jen o realizační tým, myslí i na svou dceru a já osobně si nedokážu představit, že by byla tak dlouho bez ní. S dcerou by asi do areálu nesměla, když bude hrát,“ řekl médiím Mouratoglou.