Australská tenistka Ashleigh Bartyová pochybuje, zda je rozumné uspořádat za současných podmínek grandslamové US Open....

V původním termínu, ale bez diváků. Tenisové US Open v New Yorku bude

Tenisový grandslam US Open se v New Yorku uskuteční v původním termínu, tedy od 31. srpna do 13. září. Hrát se bude...