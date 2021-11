Krejčíková s Plíškovou se na Turnaji mistryň utkají ve skupině

Druhou skupinu Chichén Itzá tvoří po dnešním losu Běloruska Aryna Sabalenková, Maria Sakkariová z Řecka, Polka Iga Šwiateková a Španělka Paula Badosaová.



Vrchol sezony okruhu WTA se hraje po roční pauze a začne v Mexiku ve středu.



Vítězka Roland Garros a světová trojka Krejčíková je na Turnaji mistryň ve dvouhře poprvé. „Je to finále sezony a každá hráčka je tady skvělá. Bude to opravdu těžké, ale je to poslední turnaj roku, všechny jsme v dobré formě a už se těším. Bude to zábava a nádherný turnaj,“ věří.



Karolína Plíšková při slavnostním zahájení Turnaje mistryň v Guadalajaře. Deblový pár Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková.

Pětadvacetiletá Krejčíková soutěž zahájí středečním utkáním od 21:00 SEČ s další debutantkou Kontaveitovou, která před cestou do Mexika vyhrála dva turnaje za sebou.

Mexická náhrada Turnaj mistryň se hrál naposledy v roce 2019, kdy zvítězila světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, která se letos neúčastní, jelikož ukončila sezonu. Loni akci zhatila pandemie koronaviru. I tentokrát se měla konat v čínském Šen-čenu, kde by měla být až do roku 2030, ale kvůli globální zdravotní situaci byla přesunuta do Mexika. Hraje se s dotací pět milionů dolarů.

Plíškovou čeká v úvodní den Muguruzaová, utkání začne ve čtvrtek ve 2:30 SEČ. Světová čtyřka Plíšková je na Turnaji mistryň popáté za sebou a třikrát došla do semifinále.

„S Barborou jsme léta nehrály, ale měla vynikající rok a jsme krajanky, takže tam samozřejmě bude extra tlak,“ podotkla Plíšková. S Krejčíkovou se střetla dvakrát a oba zápasy v letech 2011 i 2018 vyhrála ve dvou setech. „Tady není lehký zápas. S některými soupeřkami mám lepší bilanci, ale i tak to bude těžké,“ uvedla nasazená trojka, která z deseti vzájemných duelů s Muguruzaovou vyhrála osm.

Ve čtyřhře jsou Krejčíková s Kateřinou Siniakovou nejvýše nasazeným párem. Ve skupině El Tajín mají letošní vítězky Roland Garros a olympijských her v Tokiu za soupeřky tchajwansko-belgickou dvojici Sie Šu-wej, Elise Mertensová, Alexu Guarachiovou z Chile s Desirae Krawczykovou z USA a Kanaďanku Sharon Fichmanovou s domácí Giulianou Olmosovou.