Plíšková o mexickém dobrodružství: Strašně to skáče, kurty jsou snad křivé

Singlovou premiéru na Turnaji mistryň si v Mexiku odškrtne šest z osmi tenistek. Plíšková, která se ve skupině utká s krajankou Krejčíkovou, Španělkou Muguruzaovou a Estonkou Kontaveitovou, tak vyčnívá.

Jenže i protřelá matadorka si musela zvykat na nové pořádky.

Na rozdíl od předchozích zájezdů do luxusního asijského prostředí v Singapuru a Šen-Čenu se nejlepší dámy s raketami letos vypravily do neznámé Guadalajary, která je přivítala otevřeným stadionem a nadmořskou výškou 1566 metrů nad mořem.

„Nejhorší mi tady přijdou odskoky míčů,“ líčila Plíšková na online tiskovce před začátkem akce. „Skáče to tady strašně vysoko a přijde mi, že i nepravidelně. Mám podezření, že kurty jsou trošku křivé. (smích) Nemám ideální timing na údery, který už asi nenajdu, protože ve středu už hraju.“

Přišla jste na něco, co vám v Mexiku naopak může vyhovovat?

Vyhovovat? Těžko něco najít. (smích) Určitě tady funguje servis. A třeba vzít tady druhý mi přijde ještě těžší než vrátit první. Každopádně do zápasů půjdu s tím, co mám. Řekla bych, že se tady nikdo necítí super. Ale nepotřebuju hrát perfektně, abych vyhrávala.

Jak je fungování v takové nadmořské výšce náročné fyzicky?

Dá se na to zvyknout. To mi přijde asi nejsnazší. Jednak se tady nehraje moc výměn a taky jsem se už docela adaptovala. První dny po příjezdu jsem se snažila trénovat ještě víc, abych si zvykla. Člověk se rychleji zadejchá, ale to jsem i normálně. Tady je to jiné v tom, že vás trošku pálí tělo. Na druhou stranu tady není brutální vedro, je nějakých 30 stupňů a večer bude ještě chladněji. Takže počasí je příjemné.

Snažíte se kvůli podmínkám třeba upravit herní styl?

Myslím, že svou hru nemůžu za týden tolik změnit. Podmínky jsou pro mě těžké, protože hraju ploché údery a míče hodně letí, takže dost kazím. Doufám, že mou zbraní bude servis.

A také dobrá znalost Turnaje mistryň.

Určit mám víc zkušeností než ostatní holky. Formát je trochu jiný než na normálních turnajích. Někdy se stane, že dvakrát po sobě prohrajete a potom se ještě musíte zkoncentrovat na poslední zápas. Taky je konec sezony, takže je to psychicky i fyzicky náročnější. Věřím tomu, že tyhle zkušenosti mi můžou pomoct, abych se skupinou probojovala. Postup ze skupiny je pro mě zatím priorita.

Vykročíte za ním ve čtvrtek ve 2:30 ráno českého času proti Muguruzaové, s níž máte pozitivní skóre 8:2. Jaký zápas čekáte?

Hrály jsme spolu hodněkrát, ale za poslední dva tři roky jsme se nepotkaly. Ona je teď s Conchitou (bývalou trenérkou Plíškové Martínezovou), ale nemyslím si, že by to mělo mít efekt. Navzájem se známe, ale v těchto podmínkách nedokážu předpovídat, jak to dopadne. Buď vám to tady sedí, nebo to nenávidíte. Bude to chtít zůstat trpělivá a neztratit nervy.

K ostrému duelu nastoupíte po měsíci, nebude vás to brzdit?

Teď jsem sice moc zápasů neměla, ale měla jsem hodně vytížené léto. A protože jsem se na Turnaj mistryň kvalifikovala brzo, nemusela jsem jezdit na turnaje. Navíc jsem byla moc unavená, abych někam cestovala. Chtěla jsem spíš trénovat, letos už jsem odehrála hodně zápasů a léto pro mě bylo super úspěšné, takže doufám, že v tom zvládnu pokračovat.