Na finále ve dvouhře i deblu. Tolik povinností? orosila se Krejčíková

Vzhledem k reprezentační akci v Praze dorazila Krejčíková do Guadalajary až v neděli – tři dny před prvním zápasem – v jednu v noci tamního času. Předtím strávila na cestě úmorných 27 hodin.

„Bylo to náročné, navíc jsme letěli se dvěma přestupy. V Americe jsme dlouho čekali kvůli covidu, takže jsme zmeškali let. Museli jsme letět později, ale jsem ráda, že jsme v pořádku dorazili,“ přiblížila Češka na předturnajové online tiskové konferenci.

Turnaj mistryň jste už zažila ve čtyřhře, letos vedle ní naskočíte i do singlu. Jaké poznáváte rozdíly?

Jiné jsou mediální povinnosti. Trošku mě orosilo, když mi řekli, co všechno mě tady čeká. Je to spousta rozhovorů, focení, člověk musí na všechny počkat... Je to jiné než ve čtyřhře, ale zase jsou to zkušenosti. Vždycky jsem chtěla hrát zápasy s velkými hráčkami. Je to nádherné, užívám si to. Čeká mě poslední turnaj sezony, budu se snažit zahrát na něm co nejlíp.

Těžký vstup Krejčíková na úvod Turnaje mistryň narazí na Estonku Kontaveitovou, online od 21:00 českého času ZDE. Ve skupině má ještě Karolínu Plíškovou a Španělku Muguruzaovou.

I když jste měla výtečnou sezonu, nejste přeci jen překvapená, že jste se dostala i na velké finále?

Kdybych si měla na Roland Garros představit, že za pět měsíců budu tady, byla bych šokovaná. Ale teď bych řekla, že hrát proti nejlepším hráčkám si zasloužím. Měla jsem opravdu dobrou sezonu a doufám, že v téhle pozici budu dál i v budoucnu.

Fyzicky jste v pořádku? Na BJK Cupu vás trápily křeče lýtka…

Teď se cítím zdravá, tělo funguje dobře. Snažím se přizpůsobit všechno, od tréninku po fyzičku, abych tento týden byla připravena a hrála dobře.

Pražský turnaj vám i českému týmu nevyšel podle představ, jste ráda, že hned přichází další akce?

Jsem v pozitivním rozpoložení. Tenhle turnaj je fakt prestižní, má velkou historii a jsem ráda, že jsem se kvalifikovala v obou kategoriích. Je to velký kariérní milník a nádherný bonus za celou sezonu. A že tady naskočím a každý den budu hrát zápasy? Mentálně jsem se na to snažila připravit a po fyzické stránce bude záležet, jak dlouhé zápasy budou.

Roli nejspíše budou hrát i podmínky. Stihla jste se s nimi sžít?

Hodně to letí, míč se musí hodně kontrolovat. Těžko se to popisuje, je to jako hrát na horách, což rozhodně není typické. Ale o to bude turnaj zajímavější. Předtím se vždycky hrálo v hale na tvrdém povrchu a teď jsme venku a ve vysoké nadmořské výšce. Uvidíme, jak se s tím popereme. I pro fanoušky to bude zajímavé.

Co říkáte na míče, které mají kvůli nadmořské výšce upravený tlak?

Jsou dobré. Lítají, jsou kulaté, žluté, někdy padnou do kurtu, někdy do autu, někdy do sítě. (úsměv) Velký rozdíl necítím, ale třeba je to i tím, že jsme přijeli docela pozdě a nejsme tady týden jako ostatní holky. Snažím se to neřešit, udělat maximum a bojovat s tím, co mám.

Je pro vás výhoda, že jste Mexiko už navštívila?

Hrála jsem tady juniorský Fed Cup, který byl snad v ještě vyšší nadmořské výšce, a jednou nějaký turnaj ITF. Lidi jsou tu příjemní. I teď to tady funguje super, dobře se o nás starají a vše probíhá, jak má. Ale nechci říkat, že mi zdejší podmínky nevadí, to se uvidí až v zápasech. Ty ukážou, kdo se s nimi dokáže vyrovnat.