Mistryně, na scénu! V Guadalajaře se o trofej utkají také dvě české tenistky

Češka zápolila se zdravotními potížemi a poté zklamaně mluvila o ponížení, jehož se jí od sebevědomé sokyně dostalo.

Teď osud znovu postaví dvě šampionky proti sobě. Na nevšedním místě, v neobvyklých podmínkách, při výjimečném klání, které startuje dnes.

Báječné dámy s raketou čeká poslední velká akce sezony, na níž ožije řada zajímavých příběhů a bezpochyby se zrodí nové.

Letošní trmácení tenistek po všemožných koutech světa se chýlí ke konci. Snad aby to ani premiantky sezony neměly příliš jednoduché, koná se Finále WTA Tour v Mexiku. Právě sem vedení ženského okruhu přesunulo Turnaj mistryň z čínského Šen-čenu.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková při slavnostním zahájení Turnaje mistryň v Guadalajaře.

A aby situace nebyla málo prapodivná, protlačilo se do něj osm Evropanek, které se před odletem na vytouženou dovolenou musely přemístit do Střední Ameriky, do města ležícího 1550 metrů nad mořem.

Zahrají lépe než fotbalisté?

V souhvězdí se nacházejí dvě české reprezentantky – Krejčíková a Karolína Plíšková, které se střetnou už ve skupině, kam los poslal i Muguruzaovou a rozjetou Estonku Kontaveitovou.

Krejčíková, majitelka trofeje z Roland Garros, je mezi účastnicemi jedinou grandslamovou královnou z roku 2021.

Japonka Ósakaová, vítězka Australian Open, přerušila kariéru po vypadnutí z US Open.

Australanka Bartyová, která ve wimbledonském finále přetlačila Plíškovou, po dlouhém pobytu v zahraničí odpočívá doma, kousek od Brisbane.

Britka Raducanuová, jež maršem z kvalifikace až k poháru způsobila šok na Flushing Meadows, nezískala dost bodů a tento týden ještě hrála na podniku v Linci.

Guadalajara se zatím nejvýrazněji zapsala do české sportovní historie jako jedno z dějišť fotbalového mistrovství světa v červnu 1970.

Na Estadio Jalisco národní mužstvo s Viktorem či Kvašňákem v sestavě žádnou parádu nepředvedlo, podlehlo Brazílii 1:4, Rumunsku 1:2 a Anglii 0:1. Teď by se krajanky v západomexické metropoli rády zasloužily o vznik radostnější dějepisné kapitoly.

Deset let po triumfu Petry Kvitové na Masters v Istanbulu by Krejčíková a Plíšková znovu mohly zaútočit na prestižní titul. Krejčíkové se pak skýtá ještě jedna příležitost zaskvět se v deblové soutěži s Kateřinou Siniakovou.

Schyluje se k derby

Plíšková je v devětadvaceti na prominentním srazu mazačkou. Postoupila na něj popáté, v minulých třech ročnících vždy dokráčela do semifinále.

S ostatními sedmi tenistkami si hýčká souhrnnou bilanci 18–7. Už jen jediná z nich má zkušenosti z WTA Finals – Muguruzaová. Zbylých šest hráček prožívá v Mexiku svůj debut.

Právě Muguruzaovou porazila Plíšková v osmi z deseti vzájemných utkání. V minulosti se jí dařilo i proti Krejčíkové (2–0) a Kontaveitové (3–0).

Otázkou je, jak po perné přípravě s koučem Bajinem zvládne unikátní podmínky – řidší vzduch v neobvyklé nadmořské výšce a pomalejší povrch kurtu, z něhož podhuštěné míče vyskakují poměrně vysoko.

Nestane-li se nějaká nepříjemnost, uvidí diváci v aréně české derby – podobně jako se nedávno na Turnaji mistryň střetly Kvitová se Šafářovou (7:5, 7:5) a Kvitová s Plíškovou (3:6, 4:6).

Karolína Plíšková při slavnostním zahájení Turnaje mistryň v Guadalajaře.

Krejčíková se v elitní osmě představí poprvé, čímž korunuje báječné období, které ji vyneslo do úplné špičky. Jako jediná ze singlových finalistek se minulý týden zúčastnila BJK Cupu v Praze a zůstalo jí méně času na adaptaci.

Los asi nerozjařil Muguruzaovou. Z předchozích 26 partií s českými rivalkami ve 20 podlehla.

Zářijové vyřazení z US Open od Krejčíkové nesla tuze těžce. Na sledované scéně v Guadalajaře se jí nabízí příležitost k odplatě. Češka se jí však nehodlá vzdát bez odporu.