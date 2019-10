Já mám silný kořínek. A už se těším na zápas o všechno, říká Plíšková

Na turnaji unavených hvězd, k čemuž nemile přispívá i velmi pomalý a velmi atypický povrch, ona každý den pečlivě dodržuje tréninkovou rutinu. „Jo, mám silnej kořínek,“ zasměje se Plíšková a raději vše klepe na zuby. „Dělám kondici pořád, v průběhu celého roku, i když mám třeba volno. Na tělo dbám a jsem ráda, že mi to oplácí.“

Andreescuová po prvním setu vzdala, Plíšková má na Masters první výhru Zpravodajství ze zápasu

Její kanadská soupeřka si po špatném dopadu nechala zatejpovat koleno a za stavu 6:3 pro Plíškovou šla soupeřce podat ruku k síti. Hotovo. Turnaj mistryň nekončí!

Tady se vážně může stát skoro všechno, že?

To jo. Já jsem na Masters počtvrté a nezažila jsem, že by se někdo vytáhl - tady se to stalo už dvěma… Je vidět, že všichni toho mají plné zuby, povrch tomu vůbec nepomáhá. Já sama jsem se cítila po minulém těžkém zápase blbě a bolela mě kolena, což se mi nikdy nestává, ani Halepová skoro nešla trénovat. Plus je samozřejmě konec sezony. Jsem ráda, že žiju.

Soupeřka si za stavu 0:2 vzala nucenou dlouhou zdravotní přestávku. Jaké to pro vás bylo?

On mi zápas celkově přišel zvláštní. Vedla jsem 40:0, ale stejně přišla o podání. Měla jsem brejkboly, nevyužila je, takové nahoru-dolů. Ale byla jsem připravená bojovat. Když ji ošetřovali, hlavně jsem se snažila hýbat, abych nevyšla z tempa. Věděla jsem, že jdu zase na servis, což byla výhoda.

Dnes byla Andreescuová podle všeho opravdu nepříjemně zraněná. Ale tejpy u ní žádná novinka nejsou, že?

Byla jsem na to hodně připravená. Jednak se to stalo při našem zápase letos v Torontu - a taky jsem viděla asi pět jejích duelů a pětkrát z toho byla na umření. Skreč, to je samozřejmě jiná věc. Ale myslím, že kdyby to bylo třeba 5:5 a cítila by šanci, možná by hrála. Těžko říct. Ona hraje se vším, co jde, to moc holek nedělá; je to její styl. Ale já bych jí to nedala. Odvedla jsem dneska dobrou práci.

Jak těžké bylo zapomenout na úvodní prohru proti Svitolinové?

Snažím se se tomu nepoddávat, to je moje hlavní motivace. I dneska. První zápas se výsledkově nepodařil, ale herně špatný nebyl. Byla jsem připravená dát do toho všechno a zkusit být pozitivní. Že to skončí takhle, to asi nikdo nečekal, ale taky se mi v prvním setu podařilo dostat z pár blbých situací.

Odměnou je páteční přímý duel o postup proti Simoně Halepové.

Těším se na to. Jasně, budou tam nervy, ale to je normální - protože kdo prohraje, ten letí domů. Na to jsme na druhou stranu zvyklé. Měl by to být parádní duel, dobrý boj o semifinále. Snad to bude i hezký zápas na koukání. Hodně mi toho vrátí, což pro mě nebude nic snadného. Mělo by to být podobné jako proti Svitolinové.

Liší se od sebe v něčem tyhle mistryně obrany?

Jsou podobné. Svitolinová mi tady přišla taková hodně zakouslá, možná i kvůli tomu, že obhajuje. Je hodně těžké ji porazit, na mě zatím na turnaji působí nejlépe ze všech. Spoustu toho vyběhá, hrála o něco líp než Halepová.

Takže?

Šance tam budou. Párkrát jsem už Simonu porazila, třeba naposledy v semifinále v Miami. Hratelné to je.