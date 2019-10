ZÁPISNÍK Z ČÍNY: Cože? To už jsme veteránky? diví se Kvitová a Halepová

V nejlepší hokejové lize světa se teenageři stávají kapitány, v tenisu letos Bianca Andreescuová ve svých 19 letech vyhrála US Open.

Na hvězdném nebi přibývají zářící komety. Průměrný věk účastnic Turnaje mistryň činil před odstoupením další mladé ikony Naomi Ósakaové 24,3 roku.

Dámy prominou, toto není negentlemanské hodnocení, jen prostý výčet. Za „tři veteránky“ se v Šen-čenu považují Petra Kvitová (29), Halepová (28) a Karolína Plíšková (27). Letos se nekvalifikovala žádná ze sester Williamsových, a tak jako by WTA těm s blížící se třicítkou málem rozdávala bačkory a důchodcovské slevy na vlak.

„Já se tedy jako členka starší generace necítím. Jenže ono to tak bohužel je,“ usmála se Kvitová. „Se Simonou jsme se o tom bavily a dělaly si z toho legraci.“

Hokej v zámoří prodělal za poslední roky ohromnou změnu, modlou je rychlost a zase rychlost; bruslení i myšlení. Tenis zase podstupuje zpestřovací revoluci. Ústřední postavy přítomné i v Šen-čenu: Andreescuová, Belinda Bencicová (22) či světová jednička Ashleigh Bartyová (23).

„Díky nim se vrací celoplošné pojetí tenisu. Už není jen otázkou síly, vrátila se kreativita,“ hodnotí legenda Martina Hingisová. „A zároveň pro Biancu s Ash platí, že pokud je potřeba, umějí se do toho i opřít. Baví mě je sledovat.“

Sportovní čas někdy popírá fyzikální zákony, plyne jaksi zběsilejším tempem. Když pozorujete - ať při rozcvičce, či při zápase - precizní kondici a nasazení Halepové, rozhodně nemyslíte na to, že by Rumunka snad měla výhledově mířit na turnaje veteránek.

„Věk je jen číslo,“ tvrdila před jejich vzájemným soubojem Andreescuová, ale vítězná Halepová přiznala: „Doma o mně tvrdili, že už začínám stárnout, v tomto směru jsem byla proti devatenáctileté vítězce grandslamu trochu pod tlakem. Ale ukázala jsem, že je se mnou nadále potřeba počítat.“

Zároveň zájmy tenisu povyšuje nad své osobní. Nad konkurentkami nežehrá, vítá je. „Je dobře, že se objevily. Potřebujeme nové tváře,“ řekla Halepová. „Mají více odvahy, otevřenější mysl. Když nastupují proti velkým hráčkám, nejsou tak nervózní jako kdysi my. To je jejich velké plus. Proto jich je tolik v elitní desítce.“

Simona Halepová se raduje ve svém prvním zápase na Turnaji mistryň v Šen-čenu.

A tím pádem i na Turnaji mistryň, na který naopak třeba Agnieszka Radwaňská, vítězka WTA Finals z roku 2015, ve svých 30 letech dorazila pouze jako čestný host. Její vrstevnice zápolí dál, ona kariéru uzavřela.

„Pořád hodně cestuju a už zase hraju pro zábavu tenis. Tohle mi tím pádem nechybí,“ líčila slavná Polka. „Ale ten adrenalin, když jdete na kurt? Husí kůže, když vidíte soupeřku? Ne, takovou atmosféru vám nenahradí nic na světě.“

A je natolik poutavá, že kvůli ní i stále mladé dámy klidně překousnou narážky na svůj věk, v němž přitom dnes ti pomalejší z vysokoškoláků teprve finišují studia.