Serena a její svět: My máme novou světovou jedničku? Wow. Ale je skvělá

Sama v této výsadní pozici pobyla 319 týdnů, což z ní činí třetí nejdéle sloužící panovnici tenisových dějin - to Ashleigh Bartyová rozjíždí teprve svůj druhý týden. Nejen v Austrálii z toho byl a je poprask, legenda Serena se však na tiskovce před travnatým grandslamem zmohla jen na povzdechnutí.

„Hmmm... Tak to jsem nevěděla. Wow, to je teda něco.“



Až pak se přidala do zástupu těch, kteří v Bartyové vidí sympatickou bytost: „Neznám nikoho, kdo by o ní mohl říct cokoli negativního. Je to ta nejmilejší, nejbáječnější holka na okruhu. Její tenis je parádní, tolik klasických úderů! Dělá dobře úplně všechno. Mám za ni radost.“

Ať už to byla slova od srdce, nebo s grácií splněná povinnost hrající ikony, teď má Williamsová před sebou těžší úkol: rozradostnit samu sebe.

Má za sebou pouhých dvanáct zápasů. Naposledy na Roland Garros na sebe upozornila nejvíc tím, když z místnosti pro tiskové konference „vyštvala“ Dominica Thiema (viz box vlevo). Hraje málo - a nehraje zdravá.

„Potýkám se s několika nepříjemnými zraněními,“ přiznala. „Budu upřímná, zápasů bych potřebovala víc. V Paříži jsem byla u pár dobrých doktorů, konečně se cítím lépe. Ale pořád za sebou nemám takovou přípravu, jakou bych si normálně dopřála. Uvidíme. Tenis pořád hrát umím, ne?“



O tom nikdo nepochybuje, byť její kniha titulů už nezvykle dlouho čeká na další zápis, Serena naposledy triumfovala na Australian Open 2017 (a pak se herně odmlčela kvůli těhotenství a porodu). Stále je tak na metě 23 grandslamových triumfů, o jeden za historickou premiantkou Margaret Courtovou.

„Ale nemůžu jít do Wimbledonu s tím, že budu myslet na rekordy. Je potřeba se soustředit jen na další zápas,“ říká před úterním prvním kolem proti Italce Gattové-Monticoneové. „A tak to hodlám i dělat. Až budu ve finále, dobrá. Pak to zkusím celé vyhrát,“ usmála se.

Loni ji v titulovém duelu zdolala Angelique Kerberová, i tak to pro Williamsovou byl největší úspěch v její kariéře matky. Na Němku může narazit už ve 4. kole, i to je pro ni ale zatím momentálně až příliš vzdálená budoucnost: „Začala jsem půlhodinou na kurtu, naštěstí se moje tělo učí rychle. Díky bohu za to!“