Petra nám hází klacky pod nohy, jeden je jí málo, žertuje kouč Vaněk

Za běžných okolností by ještě pilovali servis a return. Nejspíš by se soustředili na přechod k síti a voleje. Pohyb na krátce sestřiženém pažitu a načasování úderů by dvojnásobná wimbledonská šampionka už měla dokonale zažité.

Jenže vyskytly se podmínky dosti neobvyklé. Kvitová přiletěla do Londýna bez jediného zápasu na trávě, ba dokonce bez jediného tréninku.

Po zranění svalového úponu v předloktí, jež utrpěla těsně před startem Roland Garros, skoro čtyři týdny netřímala raketu ve své levačce. Bolest jí nedovolila ani pořádně posilovat.



„Při rehabilitaci ale udělala všechno možné, aby Wimbledon stihla,“ tvrdí Vaněk. „S profesorem Kolářem a doktorem Kebrlem jsme se dohodli, že do poslední možné chvilky hrát tenis nebude.“

S opatrným pinkáním začala až v úterý po příletu do Anglie. „Podle magnetické rezonance se trhlina nedala úplně do kupy. Peťa dostala povolení trénovat na kurtu, ale jakmile ucítí píchnutí, musí okamžitě skončit.“

V porovnání třeba s vyladěnými rivalkami Ashleigh Bartyovou, Karolínou Plíškovou či Angelique Kerberovou jde do třetího grandslamu sezony takřka bez přípravy. Teprve o víkendu se do míčů opřela naplno.



Snad aby ještě ztížila pozici Vaňkovi a jeho parťákovi, kondičnímu specialistovi Davidu Vydrovi, totiž po přesunu z Prahy nastydla a dva dny v pronajatém domku polehávala.

„Tobě nestačí, že nám hodíš jeden klacek pod nohy, musíš si najít další,“ škádlili ji.

Nebýt tenistčiny „sabotáže“, náležela by ve Wimbledonu k nejvážnějším favoritkám. Nicméně po úrazu a chorobě se od ní v Londýně těžko dají čekat nějaké velké činy.

Petra Kvitová ve třetím kole turnaje v Madridu.

„Půjde to zkusit a uvidí se,“ říká Vaněk. „Víte, jak trávu miluje. Má šikovnou ruku a chuť po pauze obrovskou. Když je tenisem přesycená, bývá to na škodu. A třeba si na sebe tentokrát nenaloží takový tlak.“



Tréma ji na největších akcích často svírá a dusí. Tentokrát by si ji nemusela připouštět. A mohla by si stavět sebedůvěru i herní jistotu zápas od zápasu.

„První mač může posloužit jako nejúčinnější tréninková fáze. Když ho zvládne, může se odpíchnout dál. Už není nejmladší, kdo ví kolik Wimbledonů ještě odehraje? Opakujeme jí, ať si ho užije.“

Ani Uns Džabúrová, úvodní soupeřka Kvitové, patrně není fit. V Eastbourne si pochroumala kotník. Češka a její koučové se tím však odmítají zabývat. Jak tvrdí Jiří Vaněk: „Petra ji prostě zkusí rozsekat.“