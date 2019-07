Pozor. Válím! Plíšková přijela do Londýna s titulem a sebedůvěrou

VIDEO Nabídek měl celou řadu. Z Anglie i zbytku Evropy, do kanceláře i do brány. „Přemlouvali mě, abych...

Nuda na okruzích. Formule 1 nutně potřebuje revoluci, je předvídatelná

Byl to tak nudný závod, že by klidně mohl sloužit k lékařským účelům. Nespavost by už nemusely...