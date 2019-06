Vondroušová a grandslam. Stane se nejmladší českou vítězkou?

ZÁPISNÍK: Dva týdny s MV. Od šťastné třináctky až k zápasů snů Pověrčivé tenistky by se nejspíš opotily: začínat na kurtu číslo 13? Jenže Markéta Vondroušová to má naopak. „Třináctka je moje šťastné číslo,“ líčila, když v neděli 26. května porazila na jednom z odlehlejších pařížských dvorců Číňanku Wang Ja-fan 6:4, 6:3. Jak dávno už se to zdá! Nešťastníci a nešťastnice, kteří ten den padli, od posměváčků poslouchali: Jste venku - a první týden grandslamu ještě nezačal... Devatenáctiletá Češka si oddechla, že se jí to netýká. A líčila: „Nechci si připouštět, že už bych tady měla něco trefit. Hlavně chci mít z tenisu radost. Teď se mi daří.“ Myslela tím předchozí čtvrtfinálovou sérii v Indian Wells, Miami a v Římě, prohraná finále na menších akcích v Istanbulu a Budapešti. Zabydlovala se. Po první výhře ji pořadatelé posadili jen před české novináře a postačil jeden z malých stolečků stojící před hlavní místnosti pro rozhovory. „Hele, zatím je to vážně radost z práce,“ říkal její kouč Jan Hernych. „Jen se jí snažím na turnajích dělat pohodu, aby se mohla soustředit jen na tenis. Ono je to klišé, ale my si fakt říkáme, že se jde nejen zápas od zápasu, ale game od gamu, míček od míčku.“ Teď tímhle tempem došli až na hlavní pódium. Po dvou týdnech to bude souboj snů. Jako by slečně MV přála i její šťastná třináctka.